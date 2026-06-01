徒步護送金面二媽回野柳 蘇巧慧盼串聯新北山海文化 用故事推動觀光

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間戴眼鏡）今參與「金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典」，與信眾一同從萬里徒步護送金面二媽回野柳海岸海蝕岩洞。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今與信眾一同從萬里徒步護送金面二媽回野柳海岸海蝕岩洞，並和金包里慈護宮董事長游忠義及眾人參香祈福，蘇巧慧說，她和信眾們一起隨金面二媽徒步回娘家尋根，非常感動，盼未來有機會和所有市民一起努力，不僅讓北海岸的歷史和文化被更多人認識，也希望新北各區的美麗故事被全國人看見。

民進黨新北市議員張錦豪、新北市議員參選人蔡美華也共同參與，徒步過程中，許多民眾以及進行校外教學的金山國小學生都向蘇巧慧要求合照，有熱情民眾大讚蘇巧慧「親民、會做事！」「未來市長加油！」期盼她帶動新北更升級，氣氛熱烈。

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蘇巧慧表示，北海岸不僅有獨特的文化歷史，更有豐富的沿岸觀光資源，每次萬里、金山地區的重要文化祭典，不論萬里野柳淨港文化祭，或是萬里昭靈宮、漁澳順天宮、萬里龜吼保民宮繞境，以及今天金包里二媽回野柳媽祖洞祭典，她都親自參與，就是期盼和眾人一同祈求地方風調雨順、國泰民安。

她指出，新北北海岸就像台灣的一頂「皇冠」，從八里、淡水、三芝、石門，到金山、萬里、瑞芳、貢寮，就像是8顆寶石，擁有最美的海岸線和各式豐富的觀光資源，她也和民進黨「新北隊」議員們提出「新皇冠海岸」觀光計劃，期盼串連北海案沿海和漁港，進行「漁港總體檢」，打造討海人安心打拚、外地人開心觀光的漁港環境；她更要「建設路廊」，打造全運具友善的交通路網，活用現有場館，設置複合式休息站，讓民眾以各種方式看見北海岸最美的沿途風貌。

「讓在地的故事被看見，讓外地的人愛上這裡。」蘇巧慧強調，未來她盼有機會能和北海岸所有人一起努力，發揚北海岸獨特的文化與歷史，吸引更多人來觀光，帶動地方發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間白衣）與學生合影互動。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧參與「金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞祭典」。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中間白衣）與信眾合影互動。（蘇巧慧辦公室提供）

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