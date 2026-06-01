「237宜蘭蓋漳」列車開往羅東 林國漳承諾加速推動鐵路高架化

「237宜蘭蓋漳」列車今開往羅東，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（中）承諾加速推動鐵路高架化。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「237宜蘭蓋漳」列車，今天（1日）下午開往縣內商業重鎮羅東。他承諾，若能當選，將加速推動鐵路高架化，打通羅東鎮東西向發展的關鍵樞紐。

林國漳攜手民進黨羅東鎮長參選人黃適超、宜蘭縣議員呂惠卿、謝家倫、縣議員參選人薛呈懿等人，齊聚羅東火車站前廣場，向縣民宣示翻轉羅東交通瓶頸及商業發展的具體藍圖。

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林國漳指出，羅東是宜蘭的商業核心，目前因有鐵路阻隔，造成都市發展和交通巨大瓶頸，如果有機會接掌縣政，會全力推動鐵路高架化儘速完成，他更首度拋出新車站願景，盼結合鐵道局、宜蘭縣議會、羅東鎮公所，打造一座兼具現代美感及在地特色的全新羅東火車站。

黃適超說，鐵路高架化後會釋出廣大的橋下空間，成為羅東翻轉契機，他主張配合羅東轉運站及周邊設施，規劃出東區轉運站商圈，把橋下空間與商業機能無縫串聯，引進新興商場、在地特色產業，打造羅東全新經濟門戶，進一步活絡宜蘭縣溪南地區的發展。

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