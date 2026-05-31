雲林麥寮風機火警 劉建國：應引進高空滅火無人機

台電麥寮保安林地的風力發電機組中午因不明原因起火燃燒。（記者李文德攝）

台電公司麥寮電廠第17號風電機組，今（31日）中午因不明原引起火燃燒，因起地方民眾擔心是否還會再重演。民進黨立委劉建國表示，此事件引發地方鄉親對公安、設備管理憂心，已請台電應盡速完成調查，並全面檢視整體機組狀況。

經濟部能源署稍早回應，台電已在第一時間赴現場調查，相關電器設備已中斷，目前查無持續擴散損害狀況，經查為該風場第16號機至第19號機等4部風機出現通訊中斷，隨後在下午1點左右發現有風機火燒現象，疑是第17號機出現事故，台電已在第一時間派員赴現場查處中，相關電器設備已中斷，目前查無持續擴散損害狀況。

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風機燃燒事件引起地方民眾不滿。有人不解，曾和台電公司反映，這段期間常看到漏油等情況，更擔心可能會有火警，想不到該擔心的事情真的報到，且此處更是復育生態的保安林地，強烈要求相關單位應該做好配套。

劉建國表示，這起事件仍引發地方鄉親對公共安全、設備管理及空氣品質的憂心，已要求台電及相關主管機關儘速完成事故調查，釐清起火原因，並向社會大眾完整說明。同時也應全面檢視同型機組設備狀況、巡檢頻率及維護保養機制，避免類似事件再次發生。

劉建國指出，值得重視的是，消防單位到場後，因風機高度約70公尺，現有消防設備無法直接執行高空滅火作業，只能進行周邊警戒與人車管制。現場一度出現濃煙及葉片燒毀掉落風險，目前已有高空滅火無人機等科技救災設備可供運用，部分縣市也已陸續導入相關技術。

劉建國認為，雲林應引進高空滅火無人機及相關科技救災設備，強化高空災害應變、特殊事故處理及消防科技救災量能，守護消防弟兄執勤安全，也守護雲林鄉親。

立委劉建國（左）強調，已請台電應盡速完成調查，並全面檢視整體機組狀況。（資料照）

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