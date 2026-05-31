還路於民！桃園工地新制6/1上路 環境智慧監控、安全走廊強制設置

桃市過去常見工地圍籬逼近車道，若周邊再有車輛停放，行人往往被迫走到馬路上。（桃園市政府提供）

桃園市都市發展迅速，建案林立卻也衍生工地噪音、揚塵及行人被迫與車爭道等亂象，市府都市發展局提升生活品質與公共安全，完成「桃園市建築物施工中管制要點」修法，新制將於今年6月1日起正式上路，透過導入「智慧噪音盒子」科技監測，並強制留設行人安全走廊等規範，全面升級工地管理水準。

都市發展局長江南志指出，過去常見工地圍籬佔用人行空間，導致行人被迫走上馬路，險象環生。為落實「還路於民」理念，新制明文規範，凡都市計畫內的建築基地鄰接道路側，都應於工區外沿著安全圍籬留設供行人通行的「安全走廊」，廊道條件必須符合淨寬達1.2公尺、淨高達2.4公尺，頂面應設置鋼板防止物料墜落，且要確保地面平整、無障礙並具備照明設施。此外，針對距路口轉角處6公尺內的工地，規定圍籬必須使用視線可穿透的材質，徹底消除轉彎車輛的視覺死角。

請繼續往下閱讀...

建築管理處長莊敬權說，在解決工地噪音與空污擾民問題上，建管處也與環保局跨局處推動智慧工地治理，新制針對一定規模以上的工地，強制要求導入「智慧噪音盒子」，該設備整合影像辨識、空氣品質與噪音偵測功能，並與環保局達成24小時連線。環保局表示，這項措施將傳統人員巡查模式轉型為以數據為核心的智慧治理，不僅讓工地管理更透明，市府也能即時掌握現場狀況並提前因應。

莊敬權指出，為了進一步落實資訊公開與防災防護，新制也嚴格規範開挖達一定深度以上的深開挖建案，必須設置安全監測揭示牌，讓周邊居民安心；若工地半徑50公尺內有國中小或幼兒園，業者要主動召開施工說明會，與校方協調作息時間以降低對教學的干擾。在防災應變機制上，只要氣象署發布海上颱風警報，全市所有在建工地的承造人都要立即完成自主檢查，並回傳市府備查。

市府呼籲營建業者應儘速熟悉並落實各項新制規範，市府期盼新制上路能透過智慧治理、還路於民與資訊公開3大面向與營建業界攜手合作，在帶動桃園城市建設的同時，也為市民打造一個安寧、安全且安心的生活環境。

新制規範凡都市計畫內建築基地鄰接道路側，皆應於工區外沿安全圍籬留設供行人通行的安全走廊。（桃園市政府提供）

一定規模以上工地導入整合影像辨識、空氣品質與噪音偵測的「智慧噪音盒子」。（桃園市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法