日菲元首峰會聲明啟動海域邊界談判 外交部：與我國立場一致

菲律賓總統小馬可仕與日本首相高市早苗舉行元首峰會，會後聯合出席記者會。（彭博）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）28日於東京與日本首相高市早苗舉行元首峰會，會後聯合聲明指出，兩國決定在遵守相關國際法及「聯合國海洋法公約」前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。對此，我國外交部今（31）日表示，此舉與我國一貫立場一致，我國願與菲、日兩國進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全，以及促進海洋生態的永續發展進行探討。

外交部指出，菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致，外交部對此予以肯定，並期待三方共同對區域和平穩定及維護海洋生態做出具體貢獻。

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針對中國外交部發言人，逕自認定日菲未來談判範圍涵蓋我國海域部分，及中國依其國內法享有相關主權權利部分，外交部再次嚴正駁斥，我國領土及相關海域的主權權利不容中方置喙。

外交部再次重申，我國始終秉持以「擱置爭議、和平開發」精神處理海事爭議，我國願在與菲律賓和日本分別已簽署漁業相關協定的基礎上，進一步針對共享海洋資源、共同維護印太地區海事安全，以及促進海洋生態的永續發展進行探討。

外交部指出，菲日雙方透過和平對話、遵循國際法規範以解決海事問題，與我國一貫立場一致。（資料照）

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