沈伯洋留美帶球棒保護蘇巧慧 網翻他去年立院衝突「超帥一瞬」！

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前受訪分享自己年輕時留美常常去學姐、現在的新北市長參選人蘇巧慧那裡蹭飯，當時他都會帶球棒保護蘇巧慧。有網友得知這件事後，想起去年在立法院，沈伯洋聽到同黨立委被某民眾黨立委拍桌咆哮時馬上衝出去保護自家人的事，不禁大讚「從以前到現在，沈伯洋對夥伴都是這麼的有義氣」。

沈伯洋和蘇巧慧20多年前都曾留學美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）法律研究所，2人情誼深厚，20多年後成為立法院同事，今年還一起參選雙北首長，為人所津津樂道。日前沈伯洋受訪分享自己留美時和蘇巧慧的二三事，提到自己原本不知道蘇巧慧是前行政院長蘇貞昌的女兒，因為她本人沒有提過這件事，後來透過同儕知道以後，他和當時一起去蹭飯的室友都說要保護蘇巧慧，去吃飯都順便帶著球棒。

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有網友隨後翻出去年立法院夜審預算時，沈伯洋開直播向外界報告藍白濫刪經費的狀況，突然聽到當時的民眾黨立委吳春城對民進黨立委吳沛憶拍桌咆哮，沈伯洋馬上放下手邊的事，起身對吳春城怒吼「幹什麼啊！」，並馬上衝去吳沛憶身邊，「最近知道，沈伯洋在美國讀碩士時，拿著球棒走來走去，是為了保護學姐蘇巧慧。讓我想到去年立法院夜審預算時，直播中的沈伯洋聽到吳沛憶被吳春城拍桌咆哮，瞬間衝出去怒吼保護的情景。從以前到現在，沈伯洋對夥伴都是這麼的有義氣。」

事後沈伯洋、吳沛憶和另名綠委黃捷合體開直播，吳沛憶笑說「他們剛說撲馬是第一個衝出來的，不枉費我們一起吃那麼多東西」，沈伯洋則謙虛表示「因為很近」。

該影片吸引數萬網友讚爆，「黃國昌吼范雲『Wow Wow 我有欠你喔』的時候，沈伯洋也有過去」、「這樣的市長才能讓臺北市成為真正的首都！」、「這樣的人當市長，出了事也會好好保護自己的市民！」、「從來不覺得撲馬帥的我，看了這影片覺得他好帥」、「這麼有義氣的夥伴在身邊真的很令人安心」、「撲馬真的是很溫暖又勇敢的人」、「沈伯洋真的是有情有義，毫無畏懼為身邊的人挺身而出，這種人會保護我們這個城市，也會保護我們這個國家。」

而沈伯洋本尊也被釣出來還原現場，「當時真的經典一拍。補一個花絮，我衝過去之後對方說：『黑熊了不起喔？』我懷疑他們是不是有內建晶片，只能講這句話……」；吳沛憶也現身留言：「沈伯洋我哥啦！」

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