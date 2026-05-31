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    首頁 > 政治

    軍購特別預算三讀 美國務院挺台獲取關鍵防衛能力

    2026/05/31 20:20 中央社
    立法院會三讀通過115年度軍購特別預算，美國國務院對此表示，支持台灣獲取與其面臨威脅相稱的關鍵防衛能力。 （記者方賓照攝）

    立法院會三讀通過115年度軍購特別預算，美國國務院對此表示，支持台灣獲取與其面臨威脅相稱的關鍵防衛能力。 （記者方賓照攝）

    立法院會三讀通過115年度軍購特別預算，共88億1057萬1000元，用於對美軍事採購。美國國務院今天對此回覆中央社記者詢問表示，支持台灣獲取與其面臨威脅相稱的關鍵防衛能力。

    立法院5月初三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元、第二批軍購發價書預算上限4800億元，採一年一期方式編列。

    行政院隨後於20日加開院會，通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約新台幣2949億9098萬元，今年先編列88億餘元，送立法院審議。

    行政院長卓榮泰當時指出，這次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項，以適度提升台灣軍事作戰能量，並兼顧計畫時效性。

    立法院會接著於29日三讀通過這項115年度特別預算案，預算金額僅減列業務費新台幣200萬元，其餘均照列，共88億1057萬1000元。

    對此，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆記者詢問表示，美國支持台灣獲取與其所面臨威脅相稱的關鍵防衛能力，這「符合台灣關係法及逾45年來、橫跨美國歷屆政府的承諾」。

    台灣關係法規定，美國有義務向台灣提供防衛性武器。

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