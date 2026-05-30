柯文哲開罵蔡壁如 她回應：民眾黨現在要避免泡沫化

蔡壁如參選彰化縣縣長，日前宣佈老人假牙相關補助政見。（翻攝自蔡壁如臉書）

民眾黨中央委員蔡壁如、前發言人楊寶楨27日上網路節目，大談黨內鬥爭與退黨潮，遭柯文哲在留言區開嗆蔡為何不在中央黨部說，今天再度開罵蔡壁如「你自己不是上面一直在放話」、並批蔡選擅自宣佈參選彰化縣長，讓他「快要氣死掉了」，對此，蔡壁回應，他不認為柯主席在批評自己，強調民眾黨現在要避免泡沫化、重視制度的建立。

蔡壁如今天發出聲明表示，近來民眾黨接連出現退黨事件，許多創黨黨員、地方幹部以及青年夥伴選擇離開，必須嚴肅面對的警訊，她認為政黨的發展不是靠個人，而是靠制度，不是靠一時聲量，而是靠長期累積的信任。

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蔡壁如表示，柯文哲帶領民眾黨挺過兩次總統立委選舉、歷經一次地方選舉的考驗，讓民眾黨在台灣政治版圖上建立起初步根基，現在要避免泡沫化風險、建立永續發展機制的問題。

蔡壁如再以彰化縣長提名為例，指如有黨員有意參選地方首長，黨中央是否應該有更完整、更透明、更制度化的協調與處理機制？如果黨內溝通管道順暢、制度運作正常，很多爭議或許就不需要透過媒體來呈現。

她相信，所有真心支持民眾黨的人，都希望看到一個能夠容納不同意見、尊重制度運作、團結向前的民眾黨。

蔡壁如發聲明回應，柯文哲批評留言。（蔡壁如提供）

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