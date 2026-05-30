M1A2T戰車坑子口訓場 第二階段工程延至2028年7月開工

我對美國採購的108輛M1A2T戰車，目前已全數完成交運抵台，新獲M1A2T戰車能否如期形成全戰力，與訓場整建進度有關，供M1A2T戰車射擊的坑子口訓場，第1階段工程預計今年底完工。（資料照）

我對美國採購的108輛M1A2T戰車，目前已全數完成交運抵台，新獲M1A2T戰車能否如期形成全戰力，與訓場整建進度有關，供M1A2T戰車射擊的坑子口訓場，第1階段工程預計今年底完工，民進黨立委王定宇要求評估第2階段工程提前執行的可行性，國防部僅表示，近期將核定第2階段工程可行性評估報告，並管制於2028年7月開工。

首批38輛M1A2T已於2024年12月抵台，並於去年7月10日在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，第2批42輛M1A2T戰車於2025年7月28日抵台，這兩批戰車現均已成軍。最後1批共28輛M1A2T，今（2026）年4月運抵台灣，尚未成軍。

請繼續往下閱讀...

新獲M1A2T戰車能否如期形成全戰力，與訓場整建進度有關，陸軍自2021年編列16億餘元，投入長安營區訓場、坑子口訓場整建工作，藉此擴充既有訓場空間，滿足射程更遠的M1A2T戰車實彈射擊需求，但全案受限於疫情致使原物料、工資上漲、經費短缺等因素，未能於2023年如期完工，而整建工程也拆分2階段辦理。

坑子口訓場，第1階段工程先行辦理第1、2射擊台擴建等5個項目，第2階段工程則包括固定式靶台、機槍射擊陣地、訓練道路整建等工程。對於坑子口訓場第2階段工程提前執行？國防部書面回覆指出，會審慎評估相關作業程序，並詳細律定作業節點，國防部將偕同陸軍司令部共同落實管制，以維部隊訓練及工程執行。

國防部表示，坑子口訓場整建第2階段預計5月31日核定可行性評估報告，今年11月完成專案管理及監造招標，2027年3月完成初步設計、2027年6月完成細部設計、2027年9月完成綜合報告書及水土保持計畫書、2028年3月完成核定、2028年6月完成統包招標，並管制於2028年7月開工，目前刻正實施可行性評估審查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法