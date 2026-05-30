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    首頁 > 政治

    自爆搞笑迷因照 韓瑩：覺得自己很可愛直到看到助理相簿......

    2026/05/30 07:14 即時新聞／綜合報導
    外型亮麗的韓瑩昨日在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。（圖擷自threads）

    外型亮麗的韓瑩昨日在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。（圖擷自threads）

    前民進黨中央發言人韓瑩接受徵召參選宜蘭市長，外型亮麗的她昨日卻在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。

    韓瑩昨晚在threads分享自己一系列搞笑照片，她笑稱「覺得自己很可愛，直到看到助理的相簿......」，只見一系列照片中夾雜奇妙的手勢及各種失守的表情，其中一張外套被電風吹到整個膨脹起來的畫面，更是引發網友討論，韓瑩也將該畫面與美國動畫角色「Baymax」同框合在一起，笑稱「沒有同時出現過（嗎？）」

    網友對此紛紛笑回「可愛」、「助理是不是有專門幫你建一個迷因照相簿？」、「這種會隨時膨脹的委員給我來一打！」、「似乎越來越像吉伊卡哇裡的角色了」、「吹膨衣服真的超好笑」、「紀錄下最真實的照片XD」、「外套膨起來第一個反應也是想到Baymax! 也太可愛」、「但還是很可愛」等。

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    外型亮麗的韓瑩昨日在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。（圖擷自threads）

    外型亮麗的韓瑩昨日在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。（圖擷自threads）

    外型亮麗的韓瑩昨日在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。（圖擷自threads）

    外型亮麗的韓瑩昨日在社群分享自己的一系列迷因照，不計形象的逗趣畫面讓網友大笑直呼超可愛。（圖擷自threads）

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