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    首頁 > 政治

    變電所爭議蔣萬安疑台電延宕16年 周軒：是台北市政府擺爛23年

    2026/05/30 07:51 即時新聞／綜合報導
    輝達入駐北士科用電問題持續被討論，北市派公共運輸處召開與台電協商會議也挨批「本末倒置」，台北市長蔣萬安說，都市計畫2010年就底定變電所要是地下型，很納悶為何台電提出地上型方案。（資料照）

    輝達入駐北士科用電問題持續被討論，北市派公共運輸處召開與台電協商會議也挨批「本末倒置」，台北市長蔣萬安說，都市計畫2010年就底定變電所要是地下型，很納悶為何台電提出地上型方案。（資料照）

    台電因應輝達進駐北士科帶動AI產業用電需求大增，要蓋永久型變電站，台北市長蔣萬安昨稱台電拖16年，立委吳思瑤則隔空秀出公文質疑，台電早在2002年就曾提醒北市府要預留變電所用地，反駁蔣萬安的說法。政治工作者周軒對此發文質疑，「2002年到現在，超過23年了。原來不是台電延宕16年。是台北市政府擺爛23年」。

    針對外界批評北市府處理輝達入駐北士科用電問題不夠重視、本末倒置，台北市長蔣萬安昨在議場答詢時表示，台電在2010年都市計畫公告16年後，才急急忙忙說要蓋變電所，且都市計畫明載要求是地下化，納悶台電為何提出地上型方案；立委吳思瑤則隔空回批，北市府不要再扯16年台電不做，台電早在2002年就曾提醒北市府要預留變電所用地，難道要說北市府遲了23年。

    周軒對此也發文分析，台北市政府說「北士科變電所是台電延宕16年」，立委吳思瑤昨日拿出一份公文表示，台電早在2002年9月，就已經發函提醒台北市政府：「台北知識經濟產業園區計畫案」雙溪北側新開發範圍91公頃，就是現在北士科的範圍，預估增加的用電量，附近變電所已經沒有供電餘裕了，請配合增設變電所」。

    周軒強調，「2002年到現在，超過23年了。原來不是台電延宕16年。是台北市政府擺爛23年」。

    台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所。（資料照，立委吳思瑤提供）

    台電2002年就發文給台北市政府都發局，提醒因應未來發展預留變電所。（資料照，立委吳思瑤提供）

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