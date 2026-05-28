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    首頁 > 政治

    3800億元少子化對策效益 卓榮泰：希望先把倒數第二名打下來

    2026/05/28 14:45 記者鍾麗華／台北報導
    統賴清德公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，預計每年投入3800億元，行政院卓榮泰接受媒體專訪時表示，「目標是0.1、0.1地往上加，1%、1%的往上努力」 ，第一步是希望先把倒數第二名打下來。（行政院提供）

    統賴清德公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，預計每年投入3800億元，行政院卓榮泰接受媒體專訪時表示，「目標是0.1、0.1地往上加，1%、1%的往上努力」 ，第一步是希望先把倒數第二名打下來。（行政院提供）

    總統賴清德公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，預計每年投入3800億元，行政院卓榮泰接受媒體專訪時表示，「目標是0.1、0.1地往上加，1%、1%的往上努力」，第一步是希望先把倒數第二名打下來（意指超越韓國，擺脫世界墊底的劣勢）。

    針對政策目標，國發會主委葉俊顯在行政院院會後記者會強調，人口政策是牽涉到要不要生，沒有辦法馬上說每年要生多少，短期希望減輕年輕家庭負擔、中期希望改善職場環境、建構居住支持，長期目標希望能讓年輕世代重拾對成家、生育養育的信心。

    葉俊顯強調，人口政策是一個必要條件，今天不做就是維持原來現狀，但也不是做了可以馬上得到什麼成果，因為人口是需要經過生育、養育等措施，才會成就最後的結果。賴總統請行政院成立人口對策新戰略執行小組，整個政策的施行需要時間驗證效果，後面會制定KPI回應外界關心。

    行政院發言人李慧芝則說，要讓人力符合國家發展的需求，因此賴總統推出人口對策新戰略的家庭支持篇，也會在院成立人口對策新戰略的執行小組，在執行小組成立後，也會訂定相關目標定期追蹤執行進度並且管考。

    李慧芝表示，制定全方位公共式育兒政策也是參考各國各式各樣政策內容，但大家應該也知道，短期內不一定能立刻見效，但也希望能持續達到需求。

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