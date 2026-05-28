迎建交45週年！聖文森新任駐台大使到任 曾獲「留台傑出校友」

賴清德總統今接受聖文森及格瑞那丁新任駐台特命全權大使姜康特（Kenton X. Chance）呈遞到任國書。（圖由總統府提供）

賴清德總統今接受聖文森及格瑞那丁新任駐台特命全權大使姜康特（Kenton X. Chance）呈遞到任國書，期許透過姜康特大使與台灣的深厚淵源，促進兩國在農業、基礎建設、資通訊及醫療等領域持續深化合作，實現互惠共榮的目標，讓建交滿45週年的台聖邦誼更加穩固發展。姜康特曾來台攻讀學位，2022年獲得台灣教育部「全球留台傑出校友獎」（Distinguished Taiwan Alumni Award）。

總統致詞表示，非常高興接受聖文森及格瑞那丁新任駐台大使姜康特呈遞到任國書。今年8月15日兩國建交將滿45週年，他要代表中華民國政府及台灣人民，誠摯歡迎姜康特大使在此重要時刻來台履新，共同見證兩國邦誼邁向新的里程碑。

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總統提到，姜康特大使長期從事媒體與傳播工作，學經歷豐富，並曾在台灣就讀銘傳大學取得學士及碩士學位，與台灣淵源深厚，相信在姜康特大使的協助下，台聖邦誼將更穩固發展。

總統指出，回顧自1981年建交以來，台聖兩國情誼深厚、邦誼歷久彌新，雙方始終珍視這份長久的夥伴關係，並持續攜手向前。兩國不論是在農業、基礎建設、資通訊及醫療等領域都有豐碩的合作成果。相信未來雙方將在智慧農業及智慧醫療等合作基礎上，持續深化多元合作，實現互惠共榮的目標。

總統感謝聖文森國多年來在聯合國大會、世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織等重要國際場合，積極為台灣仗義執言，充分體現真朋友相互扶持的珍貴精神。並期待未來聖文森國持續支持台灣的國際參與，使台灣得以在國際社會貢獻所長，並與理念相近國家共同攜手合作，促進全球福祉。

姜康特致詞時，首先代表聖文森及格瑞那丁國王查爾斯三世（King Charles III）、總督江士丹（Stanley John）、總理傅萊德（Godwin Friday）、外交部長彭朗博（Dwight Fitzgerald Bramble），以及政府與人民，向賴總統致上誠摯問候與崇高敬意。

姜康特提到，今年以駐台候任大使身分抵台，距離他2006年首次來台已將近20年。當時獲得台灣外交部獎學金來台學習中文並攻讀學位，2012年取得新聞與大眾傳播學士及國際事務碩士學位，其後13年間從事新聞相關工作，走訪世界各地並為多家主流媒體撰稿。2022年，更獲得台灣教育部「全球留台傑出校友獎」（Distinguished Taiwan Alumni Award）的肯定。

姜康特指出，在台灣所受的教育讓他受益良多，個人的經歷與成就也讓他深刻理解台聖邦誼的本質。今年適逢兩國建交45週年，他也年滿45歲，可說是與兩國邦誼同樣長久，很榮幸能在此刻出任駐台代表。

姜康特表示，聖國首任駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）在任內為兩國邦誼奠定堅實基礎，未來他也將在此基礎上持續拓展並深化雙邊關係。聖國十分珍視與中華民國台灣的關係，將持續致力深化與擴展雙方合作，為兩國人民創造更多福祉。

賴清德總統今接受聖文森及格瑞那丁新任駐台特命全權大使姜康特（Kenton X. Chance）呈遞到任國書。（圖由總統府提供）

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