批威權強加規則！ 法國會友台小組主席：支持台灣人自主選擇未來

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）率團訪問賴總統，成員包括法國社會黨黨主席福爾（Olivier Faure）、議員琵葉芃（Christine Pirès-Beaune）、杜碧霂蕾（Virginie Duby-Muller）、伊勢比（Cyrille Isaac-Sibille）、柯頌（Mickaël Cosson）等。（圖由總統府提供）

法國國民議會友台小組主席帕媞斯黛（Marie-Noëlle Battistel）今率團會見賴總統時表示，面對中國威權擴張日益加劇，台灣展現的韌性堪稱民主社會典範；當威權國家試圖強加其規則時，民主國家的團結尤為重要，台法應持續鞏固堅實夥伴關係，訪團也將持續支持台灣人民自主選擇未來的權利。賴總統也期盼，台法能持續強化雙邊戰略夥伴關係、深化友誼。

賴總統致詞表示，台灣與法國是共享自由、人權價值的民主夥伴，上個月因中國施壓第三國取消專機飛航許可，他一度暫緩訪問友邦史瓦帝尼，當時帕媞斯黛主席、博多黑前主席第一時間就挺身而出，強烈譴責中國的行徑，法國國民議會友台小組更發表聲明力挺台灣，讓正義之聲能夠被國際社會聽見，他要向在座議員及友台小組所有成員致上敬意與感謝。

請繼續往下閱讀...

賴總統也感謝法國持續以行動捍衛印太區域和平穩定，他提及，2023年法國國會兩院共同通過「7年建軍法案」納入友台文字，讓法國成為全球第一個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家；今年4月法國馬克宏總統與日本高市早苗首相也發布聯合聲明，強調了台海區域和平穩定的重要性。未來台灣會和法國攜手合作，促進世界的和平繁榮發展。

賴總統說，法國是台灣在歐洲的第5大貿易夥伴，更是台灣在歐洲首要的科研合作盟友。今年4月，第2屆台法科學研究會議在法國舉行。不論是半導體與量子、生醫、綠能減碳或是人工智慧與資安、太空及海洋等重點領域，台法雙方都深入交流，將一起建構具韌性與戰略性的科技合作網絡。面對新時代的挑戰，期盼台法持續強化雙邊戰略夥伴關係、深化友誼。

帕媞斯黛表示，面對中國日益加劇的施壓與威權擴張，台灣展現出令人欽佩的韌性；賴總統原訂於今年4月訪問非洲時曾遭遇中方施壓而延後行程，法方當時即公開表達譴責。近2年國際局勢再次證明，台灣面對外交與經濟脅迫、假訊息、網路攻擊與軍事施壓時，始終能以冷靜與尊嚴沉著應對。

帕媞斯黛指出，儘管面對緊張局勢，台灣依然維持豐富且自由的公眾思辨、定期舉辦透明選舉，並擁有蓬勃發展的公民社會及創新經濟，成為民主社會的重要典範。台灣展現的韌性值得國際社會尊重與讚賞，同時提醒世人，民主從來不是理所當然，而是需要持續被守護與捍衛的重要價值。

帕媞斯黛強調，在這個動盪不安的世界中，當部分威權國家試圖強行加諸其規則和強權時，民主國家間的團結顯得尤為重要。因此，法國與台灣更應持續鞏固雙方堅實的夥伴關係。

她說，訪團成員將持續支持台灣的國際參與及台灣人民自主選擇未來的權利，連結法國與台灣人民的不僅是戰略與經濟利益，更是共同對自由、民主與國際法的堅定信念，這些價值正是建構和平與繁榮國際秩序不可或缺的基礎。

訪團成員尚包括法國社會黨黨主席福爾（Olivier Faure）、議員琵葉芃（Christine Pirès-Beaune）、杜碧霂蕾（Virginie Duby-Muller）、伊勢比（Cyrille Isaac-Sibille）、柯頌（Mickaël Cosson）等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法