「韓總」回來了！韓瑩重拾主持棒 偕林國漳擘劃無人機願景

「韓總」回來了！韓瑩重拾主持棒，偕林國漳大唱「愛拚才會贏」，誓言拚回光榮宜蘭。（圖擷取自「午青LIVE」節目）

前民進黨中央發言人、宜蘭市長參選人韓瑩，今日重拾網路直播節目「午青LIVE」主持棒，專訪宜蘭縣長參選人林國漳。兩人不僅展現縣市「強強聯手」氣勢，林國漳更拋出無人機產業願景，並強調未來若當選，首要任務便是重建公務體系信心、落實依法行政。

此次直播是韓瑩投入選戰後首度驚喜現身，讓不少粉絲直呼「韓總回來了！」深耕宜蘭多年的律師林國漳，也在節目中大展親和力。韓瑩先以林國漳名字中三點水的「漳」，帶出宜蘭人多來自漳州的歷史淵源；林隨後加碼大秀「呷噴配滷卵，噴滷滷，滷酸酸」的道地宜蘭腔順口溜，還爆料韓瑩不愛吃香菜，逗趣互動讓網友大讚「林律師超接地氣」。

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談及縣政藍圖，林國漳展現宏觀視野。他指出，宜蘭地理位置絕佳，應積極引進無人機產業，這不僅契合國家戰略方向，更是帶動地方科技轉型的重要引擎。此外，針對宜蘭「民主聖地」美譽，他也強調這份光榮感，源自公務員的專業與縣民託付，未來入主縣府，必將重建公務員的法治觀念與信心。

節目尾聲，兩人應網友熱烈要求合唱「愛拚才會贏」，並同聲承諾，未來縣、市政一定「強強聯手」，攜手解決宜蘭交通、產業與醫療困境，全力拚回宜蘭人的光榮。

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