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    首頁 > 政治

    邱建富鬆口「已經準備好了」彰化縣長選戰恐成4人混戰

    2026/05/28 14:04 記者張聰秋／彰化報導
    前彰化市長邱建富（右）與其員林市聯絡處主任汪益生（左）感謝鄉親勸進。邱建富說，他已經準備好了，正在全縣進行組織整合，會在登記前做出最後決定，決定了也會退黨用無黨籍身分競逐。（民眾提供）

    前彰化市長邱建富（右）與其員林市聯絡處主任汪益生（左）感謝鄉親勸進。邱建富說，他已經準備好了，正在全縣進行組織整合，會在登記前做出最後決定，決定了也會退黨用無黨籍身分競逐。（民眾提供）

    民進黨彰化縣長提名類初選失利的前彰化市長邱建富，最近在臉書貼出「建富已經準備好了」訊息，引發地方政壇關注，邱建富接受記者電話訪問時進一步鬆口，若決定投入彰化縣長選戰將以無黨籍身分參選，且會先主動退黨，不會等民進黨以違紀參選處分開除黨籍。對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，假設性問題不予置喙，黨有黨的規則一切依機制走，個人臉書無法評斷。

    邱建富表示，「我若選，我就會退黨，我不會被人開除。」他表示，目前仍在做最後評估，並且坦言在鄉親支持他選立委、縣長的建議中，他自己最想選的就是縣長。他強調已經為此準備12年，即使民進黨確定提名立委陳素月後，他仍持續勤跑基層，「全縣一直都在動，沒有休息」。

    邱建富指出，若沒有政黨提名，組織戰會相對吃力，因此目前正加強全縣組織整合，待評估完成後才會正式宣布是否參選。他說，登記時間在今年8月31日前，因此若最後決定選縣長，他在之前就會對外說明。

    談到退黨參選底氣，邱建富直言，自己有行政經驗，也有領導統御、決策能力及專業知識，「大家可以比一比」，他已經在全縣跑12年了，彰化縣26鄉鎮市、591個村里，他走透透，非常了解縣民的需求。這次，不少人希望他再為彰化服務，也有人勸進選立委或與人搭配參選副縣長，但他目前仍以縣長選項為優先考量。

    邱建富說，他從政27年來，第一次遇到地方勸進參選讓他感到壓力，現在他還沒做最後的決定，也還在組織全縣，一旦確定就會宣布。

    距離年底選舉不到半年，民進黨提名立委陳素月、國民黨由律師魏平政出戰，民眾黨前立委蔡壁如也表態參選，若邱建富最終以無黨籍投入，彰化縣長選舉恐形成綠、藍、白加無黨的4人競逐的混戰局面

    邱建富臉書貼文表明他已經準備好了。（圖擷取邱建富臉書）

    邱建富臉書貼文表明他已經準備好了。（圖擷取邱建富臉書）

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