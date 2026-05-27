送川普2本《張忠謀自傳》 賴清德：讓他更了解台灣半導體產業

總統賴清德說，請谷立言幫忙轉交兩本張忠謀自傳給美國總統川普。（記者黃靖媗攝）

總統賴清德今（27）日到美國在台協會館區出席美國建國250週年慶祝活動，特別準備3項禮物，祝福美國國運昌隆，分別為蘭花、雞蛋糕、《張忠謀自傳》。賴清德說，川普近期對台灣半導體產業多所關心，《張忠謀自傳》中充分記載，台灣半導體產業是如何發展，如此一來，川普會對台灣的半導體產業更了解，未來台美AI、半導體合作一定會更密切。

美國在台協會為慶祝美國建國250週年，今天下午於館區舉辦慶祝酒會。AIT處長谷立言、總統賴清德致詞，立法院長韓國瑜、國安會副秘書長林飛帆及李問、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、國防部副部長徐斯儉、內政部長劉世芳等人與會。國民黨主席鄭麗文有到AIT館區參觀美國建國250週年系列攤位、展區，但在酒會典禮開始前就離席。

請繼續往下閱讀...

賴清德致詞說，今年是美國獨立建國250週年，也是台灣總統直選30週年；台灣與美國隔著浩瀚的太平洋，距離遙遠，但他相信，自由讓台美距離更接近，民主讓台美友誼更加緊密。他衷心期盼，台美兩國數十年來，在台灣關係法以及六項保證的基石上，所打造的堅如磐石的關係，未來可以持續深化、加強合作。

賴清德強調，希望能夠確保台海和平穩定現狀，不容許任何勢力以武力或脅迫的手段，改變台海現狀，因為台海的和平穩定，牽涉到世界跟安全跟繁榮的必要元素。

賴清德說，台美應該持續深化經貿的合作，特別是人工智慧的時代。台灣是美國的第4大貿易國；美國過往是台灣的第3大貿易國，後來進到第2大貿易國，今年第一季，美國是台灣對外最大的貿易國，兩國的經貿關係如此深厚。

賴清德也期盼，未來台美在21世紀貿易倡議、矽盛世宣言、台美經濟安全合作聯合聲明的架構下，同時在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）平台上，持續深化兩國的關係。經貿合作促進台美經濟的繁榮，也能外溢到全世界，造福全世界人民。

賴清德說，他今天不是空手而來，有帶禮物來。第一個，為了祝福美國國運昌隆，他帶了一盆花瓣是美國國旗的蘭花，由台南蘭農栽種；第二個禮物是雞蛋糕，祝福美國人民獨立紀念日快樂，一定要蛋糕，但是西方的蛋糕大家吃太多了，所以他帶了傳統的台灣的雞蛋糕；第三個禮物，要送給美國總統川普，祝福川普政躬康泰，因為最近川普希望美國能夠再工業化、希望美國能夠成為世界的人工智慧中心，對台灣的半導體產業也多所關心，所以他要送川普兩本書：張忠謀先生的自傳。

賴清德說，《張忠謀自傳》中充分記載，台灣半導體產業是如何發展，如此一來，川普會對台灣的半導體產業更了解，未來台灣跟美國的半導體產業、人工智慧的發展的合作，一定會更密切，請谷立言幫忙轉交給川普。

總統賴清德致詞說，今年是美國獨立建國250週年，也是台灣總統直選30週年；台灣與美國隔著浩瀚的太平洋，距離遙遠，但他相信，自由讓台美距離更接近，民主讓台美友誼更加緊密。（記者黃靖媗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法