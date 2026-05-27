北士科蓋變電所里長今天才知道 市府：發文台電加速地方溝通

台北市議員林延鳳表示，台電在去年5月26日主動發函給北市府，告知北士科未來電需求，必須超前部署、提早規劃。（林延鳳提供）

攸關北投士林科技園區用電的文林變電所興建方案確定，當地洲美里里長今（27）受訪說，「今天才知道」要蓋變電所，雖然不想要，但在堤防邊，比較沒有影響到住戶安全，「勉強可以」。民進黨籍市議員林延鳳說，里長今天才知道里內要建變電所，蔣萬安所謂的「納入民意溝通」，做了什麼溝通？北市府表示，由權責單位與地方說明，將正式發文台電加速辦理與地方溝通作業。

林延鳳指出，輝達去年5月19日宣布落腳北士科後，台電於5月26日主動發函給市府，提醒未來園區用電預估將超過150 MVA，必須超前部署、提早規劃，市府6月2日才回函，可看出台電比市府積極。而市長蔣萬安今年5月15日到議會進行專案報告時，洋洋灑灑列出處理變電所的幾項原則，包含「納入民意溝通」，但當地里長直到今天經她告知才知要蓋變電所，「這叫做納入民意溝通嗎？」

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北投區洲美里里長陳照梅受訪說，「今天才知道這事」，之前沒有說明會，也沒有通報；地方當然不想要變電所，但因為在堤防邊，對住戶影響較小，「勉強可以」。

產業發展局表示，根據過去華江變電所、松湖變電所為例，市府都主動要求權責者台電舉辦大型說明會，加強與地方居民溝通，市府並提供一切必要協助。文林變電所是台電在去年6月首次提出申請，市府會進一步了解台電目前與地方溝通的進度與狀況，並正式發文要求台電加速辦理地方說明與溝通作業。

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