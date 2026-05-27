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    首頁 > 政治

    賴清德提18歲前月領5千 民眾黨團：抄得慢還沒抄到精髓

    2026/05/27 17:58 記者陳治程／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    賴清德總統今正式提出因應少子女化18項人口對策新戰略措施，其中包含每人每月5千元的「0~18歲國家養」政策，引發朝野各界關注；對此，民眾黨立法院黨團今表示，該政策就是抄襲在野黨的TFA「台灣未來帳戶」，大酸政府施政抄得慢、「還抄不到精髓」，直言賴上任前兩年不做事，到了選舉年才出來開支票，反問賴「前兩年到底在幹嘛？」

    民眾黨立法院黨團今（27）指出，總統賴清德執政兩年，終於宣布「0~18歲國家養」戰略方案，0~6歲每人每月5千元；6~18歲每人每月2千5，另一半國家幫存，18歲後請領；同步推動弱勢兒少教育發展帳戶，弱勢家庭可每個月存入500至1250元不等金額，政府再加碼對存。

    民眾黨團批評，這項方案八成抄襲民眾黨、國民黨五個月前共推版本，該版本規劃2013年9月後出生且未滿12歲孩子，政府從孩子出生就存5萬元、12歲前每年再存1萬元，並開放家長自存1萬，由國家協助投資獲益，到孩子成年那天即可運用人生第一桶金，投入留學、深造、創業、租屋等六大用途，直言賴不但抄得慢，「還抄不到精髓」。

    民眾黨團質疑，政府版方案中的1-6歲兒童每月五千元直接撥款能否直接用於孩子；此外，該案限定「中低或低收入」等弱勢家庭才能自存，罔顧一般家庭需求；另一方面，民進黨立委林月琴批評「台灣未來帳戶」會擴大貧富差距，稱「弱勢家庭連500元都無法自提」，與賴所稱有所出入。

    民眾黨團砲轟賴社宅政策的婚育宅比例，指出原承諾要上調至40%，但內政部卻說「最多只能10%；」，形同政策大跳票、社宅量能嚴重不足；此波政策之一的「彈性工時」強調孩童家長不分事由都可彈性或減少1小時工時，由政府來「補助」工資或訓練職代費用，民眾黨批評忽視企業人力調度困難，更是變相歧視未婚、未生的員工，製造更多職場問題。

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