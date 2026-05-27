黃國昌致信美參眾議員！網友抓包「康乃爾學霸」英文信3大瑕疵

黃國昌寫給美國跨黨派參眾議員的信，被網友指出存在瑕疵。（取自民眾黨臉書，網友提供）

民眾黨黨主席黃國昌今日公開署名信，除重申支持台灣國防的立場，更向美跨黨派參眾議員倡議將「對台六項保證」正式入法，不再讓台灣成外交籌碼。不過，有網友抓出黃國昌這封英文信中，存在3大瑕疵，包括「On」寫成「OOn」屬明顯重大瑕疵，另外二、三段出現重複內容，最後提到「川習會」時，也沒有加上「總統」（President）尊稱，顯得不夠尊重。

一名網友看到黃國昌署名的英文信表示：「我剛才喝水時順便看了康乃爾學霸黃國昌寫給歪果仁的信，發現重大的瑕疵，On寫了兩個O耶！」他狠酸：「是口吃那種『OOOOOOOOOO...On啦』的意思嗎？」

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此外，該網友也揪出信中出現「複製貼上」情形，他指出，第二段結尾提到「reflecting our commitment to...」，第三段結尾又出現「We remain fully committed to...」，兩段不只意思一樣，後半句更同樣使用「Taiwan possesses the capabilities...」等字眼重複強調台灣要擁有嚇阻能力，有嚴重的「贅言」瑕疵。

最後，信中將「川習會」寫作一般通俗的稱呼「Trump-Xi summit」，網友也認為，既然是以「台灣民眾黨」政黨立場對外發表的公開信，應該要寫「the summit between President Trump and President Xi」會顯得更尊榮、更具備外交禮儀。

網友也忍不住酸：「全世界是不是只有我注意看這封信，連美國參眾議員都沒看？」

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