投3800億救少子化！經費達GDP1％ 府方人士揭決戰10年關鍵

賴清德總統今召開國安高層會議，正式拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項方案。（記者田裕華攝）

因應少子女化挑戰，賴清德總統今召開國安高層會議，正式拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項方案。府方人士表示，這項新戰略不只將政策視野提升至「國家安全與競爭力」層級，整體投入規模更迎來歷史性轉折，經費將從原先GDP的0.42%，大幅躍升至接近1%，一舉超越日本，並與韓國、新加坡並駕齊驅，成為決定台灣未來10年人口結構與國家韌性的重要分水嶺。

府方人士指出，少子女化是攸關勞動力結構、財政永續與社會韌性的一大挑戰，114年度「我國少子女化對策計畫」經費為1177.1億元，占GDP的0.42%；相較亞洲鄰近國家，日本兒童未來戰略「加速化方案」約占GDP的0.58%，韓國「低出生直接對應課題預算」約占GDP的1.1%，新加坡「婚姻與育兒倡議」約占0.9%。這組數據凸顯，台灣過去在家庭支持的投入仍有成長空間。

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隨著賴總統宣布「台灣人口對策新戰略」，政策格局也出現轉折。若以GDP占比估算，台灣少子女化與家庭支持相關經費已接近1%，不僅大幅高於原本的0.42%，也與新加坡0.9%、韓國1.1%相近，並高於日本加速化方案約0.58%的水準。府方人士表示，這代表台灣少子女化政策升級為跨部會、跨人生階段、具國家戰略高度的人口政策。

從亞鄰國家經驗來看，少子女化對策已不再只是「發育兒津貼」，從日本、韓國及新加坡的相關方案來觀察，都凸顯少子女化背後不是單一原因，而是年輕世代對收入、住房、托育、職場彈性、教育負擔與未來不確定性的綜合焦慮。因此，政策若只停留在一次性補助，效果有限；必須讓家庭在孩子出生前、出生後、就學階段到成年前，都能看見穩定且可預期的支持。

府方人士說，台灣這次新戰略的關鍵，也在於政策視野的擴大。過去台灣少子女化對策主要集中在育兒津貼、幼兒就學補助、托育補助、公共化與準公共化托育及教保服務等措施，尤其0至6歲支持已有基礎。但若進一步納入人工生殖補助、生育給付、育嬰留職停薪、托育支持，以及0至18歲成長津貼與兒少成長投資帳戶，政策就不再只停留於幼兒階段，而是向上延伸至孩子成年前的完整成長歷程。

府方人士強調，3800億元的意義不只是「加碼補助」，而是將少子女化重新定位為人口國安戰略。當投入規模估計3800億，接近GDP1%，代表政府願意以接近韓國、新加坡的政策強度，回應年輕家庭面對生育、養育與教育成本的壓力。若這套制度能長期穩定推動，將有助於讓家庭在決定是否生育時，不只看到眼前補助，而能看到從懷孕、出生、托育、就學到成年的全階段支持。

府方人士強調，經費提高只是第一步，真正的挑戰仍在執行。未來外界觀察重點，不只在政府編列多少預算，也在於補助是否精準、托育是否可近、職場是否友善、服務是否到位，以及家庭是否真的因此減輕負擔。少子女化不是1天形成，也不可能靠單一政策立即逆轉；但政府是否願意長期、穩定、制度化支持家庭，將決定台灣未來10年的人口結構與國家韌性。

府方人士說，整體而言，台灣少子女化對策從約占GDP0.42%，提升至新戰略後接近1%，是1個重要政策分水嶺。這使台灣從原本相對落後的投入水準，推進到亞鄰國家前段班。從國際經驗來看，投資孩子，就是投資國家的未來；支持家庭，就是支持台灣下一階段的競爭力。

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