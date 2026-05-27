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    首頁 > 政治

    告別單點式補助！最新少子化政策試算 家庭最高可領285.5萬

    2026/05/27 14:15 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今召開國安高層會議拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊開記者會說明。（記者田裕華攝）

    賴清德總統今召開國安高層會議拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊開記者會說明。（記者田裕華攝）

    因應少子女化挑戰，賴清德總統今召開國安高層會議，拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」。財經人士就今天公布的18項措施精算分析，0至18歲成長津貼已從「單點式補助」轉向「全階段支持」，每名孩子從出生到成年，國家至少提供154萬元的基本支持；進一步將人工生殖、育嬰留停等不同情境納入考量，育兒家庭最高可獲得高達285.5萬元的實質協助。

    為了貼近台灣一般年輕家庭處境，財經人士參考內政部2024年男女初婚年齡統計、主計總處30至39歲受僱員工薪資資料進行試算。假設33歲的李先生月薪4.2萬元、31歲的李太太月薪4萬元，兩人透過人工生殖育有1子「李小光」，根據不同的照顧模式，可獲得的補助總額也會有所不同。

    第一種情境是李小光出生後由父母在家照顧至就讀小學，一路到18歲。現行制度包含人工生殖補助45萬元、生育給付10萬元、育嬰留職停薪津貼約39.5萬元，另有0至未滿2歲育兒津貼12萬元、2至未滿5歲育兒津貼18萬元、5至6歲幼兒就學補助6萬元，現行制度合計約130.5萬元。新制再新增0至18歲成長津貼，每人每月5000元，18年合計108萬元，使整體支持提高至約238.5萬元。

    第二種情境，如果李小光出生後送托至準公共托嬰中心，之後進入準公共幼兒園至就讀小學，再成長至18歲。除人工生殖、生育給付與育嬰留停津貼之外，成長過程還能請領0至2歲準公共托育補助約31.2萬元、2至3歲準公共幼兒園補助約14萬元、3至6歲準公幼補助約37.8萬元，合計約177.5萬元；疊加0至18歲成長津貼108萬元後，總額提高到約285.5萬元。

    財經人士分析，整體而言，政府的人口政策正從過去「單點式補助」，轉向連續性、全階段支持，不只補助「生」，也延伸到「養」、「托」、「教」與「成年準備」。新增0至18歲每月5000元成長津貼，是整體支持金額拉升的關鍵，也象徵政府將家庭支持從幼兒階段延長至孩子成年，將有助減輕育兒成本、提高家庭安排彈性。

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