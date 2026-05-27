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    首頁 > 政治

    蔣萬安施政成績4.5星 何孟樺批：AI powerhouse喊近1年未見新招商成果

    2026/05/27 14:29 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員何孟樺。（資料照）

    台北市議員何孟樺。（資料照）

    「遠見」雜誌今（27）天公布縣市長施政滿意度調查，台北市長蔣萬安施政成績獲得4.5顆星、滿意度64.9％，進步最多。對此，北市議員何孟樺說，民調結果與北市府的相近，代表輝達海外總部落腳北市大加分，但中央成就了蔣萬安，卻無法把握契機，喊出「AI powerhouse」將近一年，仍未看到新的招商成果。

    何孟樺表示，「遠見」民調的趨勢與研考會4月發布的去年底民調相近，顯見輝達確定落腳台北對蔣萬安有很大的加分，畢竟在輝達、新壽爭議當下，連百萬網紅「Cheap」都批評「蔣萬安沒魄力是真的」，要求中央介入協助市府解套。

    何孟樺指出，只是黃仁勳、新壽、中央成就了蔣萬安，蔣卻沒有能夠進一步把握契機成就台北市，喊出「AI powerhouse」將近一年，不僅不見任何執行策略，也沒有看到新的招商成果。

    她認為，俗諺說「看田面，毋通看人面」、「練拳不練功，到老一場空」，安鼠之亂、側溝清疏長度降低40％，已讓大家看到蔣市府的怠惰無能，蔣市長如果老仰賴別人錦上添花，只在乎輿論管理，不在乎市政治理，終究會被市民看破本質。

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