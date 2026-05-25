批媒體不友善、妖魔化 金溥聰：馬英九自行決定不出席記者會

馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今召開記者會，說明馬辦前員工蕭旭岑、王光慈違反財政紀律案事證。（記者王藝菘攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今指控兩人許多赴中行程未讓馬知悉，且當馬問起多以「他忘了」搪塞，員工不忍心馬被唬弄才挺身揭發。對於馬未出席記者會一事，金直言，他看近期媒體對此事態度不是太友善，為避免現場同仁對他刁難，最終選擇決定不出席。

馬英九文教基金會今（25）日上午召開記者會，針對該會前首席執行長蕭旭岑、執行長王光慈涉嫌違背信侵佔之事進行新事證說明，前國安會秘書長金溥聰，馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師和誠品會計師事務所台北所所長周志誠一同出席。

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前國安會秘書長金溥聰表示，他今年初突然被馬從越南叫回台灣，説有要事想找他討論，直言他認識馬總統30多年「從來沒有看過他有這麼憂心過一件事情」，強調他既接受託付，就要把事情查清；但基金會同仁至今一直威脅著董事會，要求不得對外談任何內部調查細節。而他也重申絕不擔任任何職務，也因此不受基金會規範限制。

瀛睿律師事務所黃翊華律師解釋，根據馬英九基金會董事會會議記錄，所謂的第三人調查小組不得對外洩漏相關調查內容，「這是薛香川董事長在會議過程中的發言」，並未經提案或表決同意，這部分是否有實質效益仍有疑問；且金溥聰先生也非屬馬英九基金會，是否受基金會董事會決議拘束？法律上也是有存疑。

為問及馬英九並未現身記者會，金溥聰回應，各界媒體近期對於此案的態度並不是那麼友善，「更不要講我個人被妖魔化」，因此，基於無法保證現場同仁會友善對待馬前總統、不做刁難，他選擇不出席。

被問及何時提告？金溥聰回應，馬前總統的指示一直都是盡快，不過原先規劃是在後天（27）日提告，但因調查小組提前揭露結果，「我們就被迫、必須立刻做回應」；若今天未及時現身回應，「未來的媒體機關的報導，我難以想像會是怎麼樣一個情形」。

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