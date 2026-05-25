「半導體女王」蘇姿丰父親掌民進黨美東黨部 蘇春槐昔挺賴清德發言曝光

「半導體女王」蘇姿丰的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐2023年出席僑宴支持賴清德。（資料照）

民進黨地方黨部主委與全國黨代表改選順利落幕，其中，美東黨部新任主委為紐約台灣會館理事長蘇春槐，正是「半導體女王」超微（AMD）執行長蘇姿丰的父親，在政壇引發熱烈討論，也讓人回想起他與民進黨主席暨賴總統的淵源。事實上，蘇春槐早在2023年就積極參與「美東信賴台灣之友會」的成立，同年賴清德過境美國，蘇也到場力挺，盛讚賴是「台灣目前最好的領導者」。

蘇春槐長年積極投入僑界事務，2024大選前也以具體行動展現對賴清德的力挺。2023年賴清德競選總統期間，「美東信賴台灣之友會成立大會」在紐澤西盛大成立，集結上千名台僑展現大團結氣勢，當時蘇春槐就以台僑身分出席，並盛讚賴清德是最好的總統人選。

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回顧2023年8月，時任副總統賴清德出訪巴拉圭並過境美國紐約，蘇春槐也接連出席百人僑胞早餐會及近700人的午間僑宴。當時蘇春槐接受本報記者訪問，大讚賴清德致詞誠懇「心在台灣、守護台灣」，在民主自由的社會，每個人都有充分機會創造歷史，「我明年當然會去投票！」

當話題轉到蘇姿丰時，蘇春槐當時回應，蘇姿丰有中華民國國籍，但最大重心就是發展事業，「挺賴清德是我個人的關係」，他覺得賴清德是台灣目前最好的未來領導者，可以領導台灣的未來，對於國家未來發展，領導者總要有對的方向，所以一定要有一個目標。

2023年「美東信賴台灣之友會」在紐澤西成立，紐約台灣會館理事長蘇春槐（前排右一）等人與會。（圖由賴清德競選辦公室提供）

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