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    首頁 > 政治

    今年度88億元對美軍購預算 政院主計總處：全數舉債支應

    2026/05/25 10:44 記者陳鈺馥／台北報導
    立法院財政委員會審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案，國防部長顧立雄列席。（記者廖振輝攝）

    立法院財政委員會審查行政院函請審議「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」案，國防部長顧立雄列席。（記者廖振輝攝）

    立法院財政、外交及國防委員會今日聯席邀請國防部等機關，報告今年度88億元對美軍購特別預算。行政院主計總處主計長陳淑姿表示，歲出編列第1批部分項目經費88億1257萬1000元，全數為國防支出，編列於國防部項下，全數以舉借債務支應。

    立法院財政、外交及國防委員會今日進行「中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」財源籌措情形報告。

    陳淑姿指出，各採購項目編列情形，包括：一、M109A7自走砲39億2449萬6000元。二、海馬士多管火箭飛彈系統27億9938萬7000元。三、反甲型無人機飛彈系統17億9501萬1000元。

    陳淑姿說，四、標槍反裝甲飛彈系統1億6298萬7000元。五、拖式2B反裝甲飛彈系統曁戰備存量補充1億3069萬元。以上歲出經費所需財源88億1257萬1000元。

    國民黨立委賴士葆質詢問及，所以88億元是舉債嗎？陳淑姿回應，全數是舉債。賴又問，軍公教明年真的會調薪4%？陳淑姿則說，這個還在研議中。

    賴士葆也問說，今天要審的軍購預算，最快何時要交貨？國防部長顧立雄表示，有的是從117年；賴接著說，所以最快是後年開始。

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