出訪日本兩天 賴瑞隆：展現高雄與大南方邁向國際決心

立委賴瑞隆、許智傑、邱志偉，今連袂出訪日本東京與熊本。（賴瑞隆團隊提供）

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆，今偕同邱志偉、許智傑、郭國文等立委前往日本東京及姐妹市熊本；賴瑞隆表示，兩天行程橫跨台日國會外交、城市交流及產業實地參訪，展現高雄與大南方邁向國際的決心。

賴瑞隆說明，這趟行程規劃「經濟共好、科技共進、民主共榮」等三大核心目標，不僅要延續台日之間深厚情誼，更將進一步深化雙方在經濟安全、高科技產業及地方治理上的合作，開創更多實質成果。

請繼續往下閱讀...

他強調，在全球供應鏈重組、地緣政治快速變化、及民主國家共同面對威權擴張挑戰的時代，城市治理需具備國際視野與區域戰略能力；尤其高雄正站在轉型關鍵時刻，更必須積極與理念相近的國際夥伴建立更緊密的關係。

他指出，這次訪日預計拜會日本國會重要友台人士與相關政策團隊，同時也將安排產業參訪，在熊本則會與具備治理經驗的各界人士互動交流，作為高雄未來城市發展的重要參考。

邱志偉說，高雄作為南台灣最大港埠都市，與日本有著深厚連結，高雄不僅擁有龐大傳統產業製造基礎，也具備深厚半導體、高科技產業發展資源，同時擁有豐富且多元的農漁產業資源，以及山海河港兼具的觀光條件，期盼透過兩國的交流，帶動雙方更多面項合作。

長期推動高雄國際航線、被譽為「航空立委」的許智傑表示，東京與熊本是高雄的重要夥伴，盼藉由出訪持續為雙邊經貿、文化與旅遊便利性開創嶄新契機。

身兼立法院亞東國會議員友好協會會長的郭國文說，預計將與友台人士深度對談，希望建立更制度化、穩定化的交流機制，進一步深化雙方在印太安全與民主夥伴關係上的合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法