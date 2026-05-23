國土署稱2018年定調密室逃脫列D1 北市府秀會議記錄反批中央

北市都發局秀出會議記錄指出，會議紀錄明文記載，關於「密室逃脫」僅有「地方政府均建議歸屬D1類組」，而中央卻完全沒有做出裁定。（都發局提供）

台北市密室逃脫女員工勒頸死亡意外，國土管理署昨（22）日晚間發出新聞稿指出，2018年中央已認定密室逃脫場所應歸屬需公安申報，可聯合稽查的D-1類組。台北市都市發展局今駁斥，中央政府說法明顯與事實不符，會議紀錄明文記載，關於「密室逃脫」僅有「地方政府均建議歸屬D1類組」，而中央卻完全沒有做出裁定；列為D1，並不是「密室逃脫」，是別的產業，怎麼可以如此魚目混珠，顛倒黑白，誤導大眾，推諉責任？

北市府副發言人蔡畹鎣表示，中央說謊轉移焦點，已被白紙黑字文字記錄打臉，時任行政院長賴清德、內政部長徐國勇，不需為此負責表態嗎？

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都發局表示，2017年間，北市府就率先要求相關業者依D1類組辦理公共安全申報，業者不服提起訴願，結果北市府訴願敗訴，業者免罰、無須申報，原因就在於沒有把這個行業認定為D1的中央法源依據。地方從10年前到今日為止，都沒有收到中央認定「密室逃脫」為D1類組的法源依據，市府雖已率先認定D1，仍有重演2017年訴願敗訴的風險。

都發局指出，北市府已經主動承擔訴願敗訴風險，將密室逃脫場所視為D1類組進行管理；2018年會議根本沒有裁定「密室逃脫」歸類為D1的紀錄，呼籲中央早日明定全國一致的標準並周知地方政府，不要再有悲劇或執法爭議。

都發局補充，北市府率先全國公布「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」，要求沉浸式內容體驗場所業者強制投保公共意外責任險；另因地方政府沒有相關法定職權，18日也已函請中央依《消費者保護法》訂定密室逃脫定型化契約應記載及不得記載事項，建立全國性的管理規範與消費保障機制，避免地方政府因法源不足而難以落實管理。

蔡畹鎣表示，當初的會議記錄當中，針對密室逃脫的結論其實是由中央政府續處，這證明兩件事情：第一，密室逃脫建築物使用類組歸屬案是中央權責的範疇，不然為何是由中央政府來接續處理？第二，國土署能在另一產業直接認定為D1類組，不就證明了「明訂密室逃脫為D1」是中央政府本應直接做但卻沒做的事嗎？

她說，為避免類似事件再次發生，地方一定盡全力做好地方該做的，而中央政府請不要把什麼事情都推給地方，應該要面對10年前的會議記錄，以及10年來並沒有對此做出該做的事的事實，而不是讓敢於率先規範的地方政府因沒有中央法源依據而裁罰失效、持續讓勞工、消費者暴露於風險中。

北市副發言人蔡畹鎣表示，針對密室逃脫定義類組，國土署已經被白紙黑字的文字紀錄打臉，當時出任行政院長的賴清德以及當時擔任內政部長的徐國勇，難道不需要為此負責，公開表態嗎？（北市府提供）

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