民眾黨註銷徐瑞希黨籍踢鐵板！四叉貓爆黃國昌上訴「拖繳裁判費」

網紅四叉貓指出，民眾黨主席黃國昌（見圖）提出上訴，卻遲遲未繳交裁判費6750元，上訴或將被駁回。（資料照）

被民眾黨提名為不分區立法委員名單第17名的公共電視前董事徐瑞希，在臉書聲明退出民眾黨，但未正式提出書面退黨，民眾黨卻將她註銷黨籍，她打官司請求確認黨員資格存在，台北地院上週判徐勝訴，徐仍保有民眾黨籍。對此網紅四叉貓（劉宇）指出，民眾黨主席黃國昌不服提出上訴，卻遲遲未繳交裁判費6750元，上訴或將被駁回。

四叉貓21日在臉書發布貼文稱，徐瑞希在臉書發文退黨，但其實沒填寫退黨申請書，結果遭民眾黨直接退黨，徐對民眾黨提出告訴，上月法院一審判決徐的黨員資格存在，所以明年徐可以接任民眾黨不分區立委。

請繼續往下閱讀...

四叉貓指出，黃國昌日前不服提出上訴，至今卻未繳交裁判費6750元，法院已在本月14日寄公文通知黃繳交二審裁判費，如果收到公文5天之內未繳6750元，上訴將被駁回。四叉貓說：「陳智菡你快去催一下黃國昌啦！我們這些吃爆米花看熱鬧的很緊張耶。」

此外，四叉貓質疑黃國昌已經對外宣布恢復律師資格，卻仍委託罷免吳思瑤召集人賴苡任的胞妹賴苡安擔任代理律師打官司。他打趣表示：「而且這個律師名字看起來好眼熟。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法