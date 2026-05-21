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    首頁 > 政治

    馬以南聲明感謝馬英九幕僚 蕭旭岑發聲並要求基金會給機會說明

    2026/05/21 22:51 記者劉宛琳／台北報導
    前總統馬英九的姊姊馬以南。（資料照）

    前總統馬英九的姊姊馬以南。（資料照）

    前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，馬家人上週已提出相關法律動作，今天馬英九大姊馬以南罕見發出聲明，感謝過去與馬英九共事的幕僚，馬家人永遠感念他們的付出。對此，蕭旭岑今表示，感謝馬大姊，並強調基金會應該給當事人說明澄清的機會，還他與同事清白。

    馬以南聲明表示，家人希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。蕭旭岑回應，感謝馬大姊提到感謝過去所有的幕僚，包括他與王光慈的付出。

    而三人調查小組晚間指控馬英九基金會，完全沒有詢問當事人的說法。對此，蕭旭岑也強調，任何涉及個人清白操守的指控，理應給當事人說明澄清的機會，尤其是追隨多年的幕僚。相信過去一向知法守法，又很重視人情義理的馬前總統，應該會給幕僚說明的機會。

    蕭旭岑強調，他清清白白，白布不能染黑，所有的事情都經得起檢驗，希望調查小組盡快公布報告，還他與同事清白。

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