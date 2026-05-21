戴草帽與魯夫合影 李四川：讓新北持續航向偉大航道

李四川到金色水岸，戴上草帽與《航海王》主角「魯夫」合影。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今午到淡水參拜清水巖祖師廟與和衷宮，他提到會繼續強化當地交通及淡水建設，隨後到金色水岸與《航海王》主角「魯夫」合影，他戴上魯夫標誌性草帽說「像在戴工程帽」，並擺出必勝手勢，象徵朝目標勇敢前行的精神，他說，會全力接棒新北市，讓新北持續航向偉大的航道。

李四川致詞表示，他10年前就曾參與清水祖師爺遶境，10年後又回到同地向祖師爺請安，香火鼎盛與鄉親熱情不變。他說，過去在新北市服務期間，為了淡水重建街的道路規劃，來回勘察數十遍，年底當選後，會繼續強化當地交通及淡水建設。

請繼續往下閱讀...

李四川參拜完清水巖祖師廟後，再行經淡水老街前往和衷宮參拜，沿途與民眾熱情互動、自拍合影，結束參拜後，他再到金色水岸參觀「淡江航海趣」與《航海王》魯夫合影，並戴上草帽，期盼像魯夫一樣，帶領新北市持續航向偉大航道。

李四川（白襯衫）今赴淡水參拜清水巖祖師廟、和衷宮參拜時，與民眾熱情互動。（圖由李四川競選辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法