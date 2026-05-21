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    首頁 > 政治

    彰化縣長之戰白營搶灘？温宗諭不想傷藍白和氣 蔡壁如：聽聽就好

    2026/05/21 19:57 記者張聰秋／彰化報導
    民眾黨前立委蔡壁如表態爭取黨提名，也宣布參選彰化縣長。（民眾提供）

    民眾黨前立委蔡壁如表態爭取黨提名，也宣布參選彰化縣長。（民眾提供）

    年底選舉，彰化縣並非藍白合中的4個縣市之一，國民黨已特別徵召律師魏平政參選彰化縣長，民眾黨前立委蔡壁如卻仍表態爭取提名並宣布參選。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭今上網路節目直言，此時民眾黨已不適合在彰化縣提名縣長人選，蔡壁如民調雖高於魏平政，但民調不等於選票。蔡壁如回應，個人意見「聽聽就好」她予以尊重。

    蔡壁如表示，她日前已先後向彰化縣黨部與中央黨部遞交彰化縣長參選意願書，地方黨部也明確告知，縣長提名權在中央，因此對温宗諭的發言，在她看來只是個人意見，予以尊重。

    蔡壁如認為，若民眾黨在彰化的民調高於國民黨人選，代表有機會替民眾黨爭取好成績、避免民眾黨泡沫化，黨內應該團結支持參選者，而不是潑冷水。

    蔡壁如也質疑，藍白合協調本來就會參考民調，不能一方面用民調比較、另一方面又否定民調意義。她並說，後續是否提名、程序怎麼走，應由中央黨部正式出面溝通，而不是在外面放話。

    民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左）今上節目談彰化藍白合選舉。（民眾提供）

    民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭（左）今上節目談彰化藍白合選舉。（民眾提供）

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