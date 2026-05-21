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    首頁 > 政治

    中捷綠線延伸大坑綁彰化動彈不得 盧秀燕將行文交通部「脫鈎」

    2026/05/21 19:59 記者蘇孟娟／台中報導
    捷運綠線延伸大坑綁彰化卡8年，盧秀燕首鬆口兩週內行文交通部「脫鈎」。（市府提供）

    捷運綠線延伸大坑綁彰化卡8年，盧秀燕首鬆口兩週內行文交通部「脫鈎」。（市府提供）

    中央2020年核准台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫，但卡在彰化都市計畫未完成遲無法動工，多名議員要求台中市長盧秀燕趕快跟彰化「脫鈎」，讓大坑段先動工，不要被彰化綁架。盧秀燕首鬆口，兩週內會函請交通部是否跟彰化段拆開進行，但她也說，若拆開可能面臨計劃重送、發包不了，「搞不好8個市長都標不出去」，「未必比較快」。

    市議員曾朝榮指出，綠線延伸計畫涉彰化都市計畫變更等因素，多年來提醒盧秀燕大坑段恐動彈不得，盧秀燕不為所動，眼看她任期只剩半年，市府2月送出綜合規劃報告，但交通部4月8日已回文待彰東都市計畫變更案獲核定後再審查，大坑線被彰化「綁架」，動工遙遙無期。

    捷工局指出，幾經爭取交通部4月29日已進行綜合規劃審查作業；交通局長葉昭甫指出，這項計畫預算200餘億，大坑只佔70餘億，若拆開規模恐太小，不利機電標等招標；盧秀燕也說，交通部長陳世凱是台中人，請議員一起請部長趕快「一次核定、分段施工」。

    包括曾朝榮、議員江肇國及李天生均指出，是她一再堅持台中跟彰化是生活圈、「不能把彰化邊緣化」要兩案並行，還喊「中央卡台中」，根本是「盧秀燕卡綠線延伸大坑」。

    盧秀燕鬆口，若不用綁在一起可以馬上做，「這是我們的成績」，她會更高興，可以兩週內行文交通部是否贊成拆開進行。

    江肇國肯定她「政策轉彎」，盧秀燕又說，議員要分開市府照辦，「希望留下歷史紀錄」，分開後大坑段只剩幾個站，「搞不好8個市長都標不出去」，不見得比較快。

    李天生再批她態度反覆，邊說從善如流，卻又稱應議員要求拆開，又把球丟回議會，很會推托。

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