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    首頁 > 政治

    保障退休人員基本經濟安全 4年度公保給付調高6.46％

    2026/05/21 20:01 記者楊綿傑／台北報導
    考試院會同行政院公告，6月1日起，105至107及111年度公保年金給付金額比率調高6.46％。（考試院提供）

    考試院會同行政院公告，6月1日起，105至107及111年度公保年金給付金額比率調高6.46％。（考試院提供）

    為落實公教人員保險年金係為提供基本經濟安全保障之意旨，以確保年金給付的實質購買力，考試院會同行政院於今天公告，今年6月1日起，105至107及111年度公保年金給付金額比率調高6.46％，估有8346人受惠。

    考試院說，公教人員保險法明定，公保年金給付金額，於消費者物價指數累計成長率達正負5％時，另定年金調整比率。而因行政院主計總處今年發布的114年度消費者物價指數累計平均數，與公保年金制度自103年6月1日實施後歷年的消費者物價指數累計平均數相比，其中105至107及111年度差異值為6.46％，已達到給付調整的法定條件，銓敘部依規定啟動調整機制。

    考試院進一步說明，經銓敘部綜合考量國家經濟環境穩定成長，政府財政債務比率符合債限規定，以及公保準備金已達完全提存準備等因素，因此依法調整105至107及111年度公保年金請領者的給付金額比率。

    考試院同時說明，此次調整後，假設未來物價指數有重大變動，導致其他年度請領公保年金給付者，也符合調整條件時，同樣會依規定執行調整機制，以使請領公保年金給付者的實質所得，得以獲得相應的保障。

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