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    首頁 > 政治

    吳宗憲陣營稱無人機產業恐增罹癌風險 林國漳：嚴重誤解

    2026/05/21 11:48 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳至頭城慶元宮參拜。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳至頭城慶元宮參拜。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，提無人機產業進駐宜蘭科學園區構想，國民黨參選人吳宗憲陣營昨提出質疑，認為製造過程或管制不當，恐增罹癌及造成新生兒發育異常風險。對此，林國漳今天反批，這顯然是對無人機產業有嚴重誤解。

    林國漳今天表示，無人機與AI都是未來的關鍵產業趨勢，也是各縣市積極爭取的重點項目，如果這項產業真如吳宗憲團隊所說的如此「危險」，各地方政府不可能爭先恐後搶著發展，這顯然是對無人機產業的嚴重誤解。

    他強調，無人機的應用包含商業、農業、國防等，提出這種沒有科學根據的言論看法，阻擋無人機產業發展，不知道居心何在？尤其無人機對國防非常重要，是不是為了擋國防、擋產業？

    針對台北市長蔣萬安為吳宗憲站台時的讚許，「吳因為有女兒、有勇氣，所以比蔣萬安還強」。林國漳被媒體問及也幽默回應，自己有「2個女兒」，若按此邏輯，他的戰力絕對是吳宗憲的「Double（雙倍）」，且在去年10月就已獲徵召投入縣長選戰、扛起責任，要比勇氣與承擔，絕對比吳宗憲更早、更堅定。

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