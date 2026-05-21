文宣海報出現消失的夜市 柯志恩競辦: 印刷時未能及時校正

柯志恩的政策文宣海報，出現12年前就歇業的鼎山夜市。（市議員張博洋提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩廣發的政策文宣海報，竟然出現12年前就歇業的鼎山夜市，遭綠營狂批「不了解高雄」；對此，柯志恩競辦今（21）日表示，校稿時已有發現錯誤，但印刷時未能及時校正，未來會更加謹慎。

這兩天，高雄不少民眾家裡的信箱，陸續收到柯志恩陣營派發的文宣海報，圖文並茂揭示她對城市發展的未來願景。但有民眾發現，翻開她文宣中「軌道經濟大戰略」的頁面，地圖中赫然出現2014年8月就永久歇業的三民區鼎山夜市，事實上，該夜市現址幾年前已有寶雅和寵物公園等商店進駐。

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由於對手賴瑞隆日前在「台灣好生活」宣講活動時，背後播放的簡報檔出現錯字，將「選對的人、走對的路」，誤植為「選對的人，走對的人」，遭柯志恩酸說「高雄市民未來如何把複雜的市政交給一個連小事情、簡單的事情都可能會出錯的人？」言猶在耳，迴力鏢立刻打在自己身上。

對此，柯志恩競選辦公室表示，當初文宣在校稿時，競選團隊已有發現錯誤，但在印刷時未能及時校正，這確實是競選團隊的疏忽，也很感謝鄉親的提醒，未來競選團隊在文宣製作上會更加謹慎。

柯競辦說，「很多人提醒我們，鼎山夜市早已熄燈，但除了鼎山夜市，許多高雄曾經熱鬧的庶民商圈，近年也一個個消失、沒落，如何讓高雄的年輕人願意留下、讓地方夜經濟重新活絡，才是未來更重要的課題」。

民進黨三民區市議員鄭孟洳則批柯志恩對高雄地方現況陌生，甚至連基本校對都出現重大錯誤，「連三民人的共同記憶都搞錯，這樣的城市願景，市民真的敢信嗎？」身為想爭取高雄市長的人，若連最基本的區域現況、在地地標與生活圈變化都掌握不了，甚至連文宣校對都出現如此明顯的問題，市民自然會質疑，未來是否真有能力掌握更複雜的市政。

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