每月5000元解決少子化？ 王婉諭曝發錢要有效門檻超高

面對少子化危機，總統賴清德昨在總統府發表執政2周年談話時，提議「0到18歲，每月5000元育兒補助」，引發外界熱議。時代力量黨主席王婉諭（見圖）發文指出，這種政策就是在討好選民，不可能解決少子化問題。（資料照）

面對少子化危機，總統賴清德昨在總統府發表執政2周年談話時，提議「0到18歲，每月5000元育兒補助」，引發外界熱議。時代力量黨主席王婉諭發文指出，這種政策就是在討好選民，不可能解決少子化問題。她也強調，這種決策方式一點也不科學，並指先前早有中研院研究顯示，獎金必須要在500萬元以上，生育率才會有明顯提升。

王婉諭在臉書發文指出，「每月發5000」這種政策就是在討好選民，不可能解決少子化問題。她表示國民黨日前提出0到15歲每月普發5000元，昨日賴總統立刻加碼，宣布0到18歲每月普發5000元。

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王婉諭表示，藍綠這種「遇事不決，就發現金」的思維，到底是哪裡來的？她不知道。但她很確定，這對改善少子化的效果非常有限。畢竟我們已經發錢很多年了。台灣的生育補助發了超過20年，每逢選舉，中央、地方就會不斷加碼，但我們的生育率有因此上升嗎？如果沒有，那為什麼大家會覺得「再多發一點」就會有用？這種決策方式，真的一點也不科學。

王婉諭直言，可能有人會說：「之前發不夠，現在多發一點也許就有效了？」對此她表示，中研院還真的研究過這個問題。為了知道「要發多少錢，大家才敢生小孩？」，中研院經濟研究所和好幾位教授，在2022年完成了1份學術研究。他們以「中樂透」這個情境設定，發現獎金必須要在500萬元以上，生育率才會有明顯20%的提升。而且這個效果，只出現在「還沒生小孩」的人身上，其中最明顯的就是「年輕、沒有房產」的族群。

王婉諭分析，這代表，發錢可能有用，但前提是你得發「很多錢」。以賴總統的政策來看，一個孩子從出生到成年，大約可以領到108萬。很顯然，還不到這個門檻。

王婉諭指出，可能也有人會說：「研究只是紙上談兵，實際上又沒那麼誇張。」為此她又舉出國外的案例。像是波蘭在2016年推出「Family 500+」，每個孩子每月發新台幣4200元，後來還加碼到6700元，十年來總共花了2.7兆台幣。結果呢？波蘭家庭的生活確實改善，兒童貧窮率也下降了。但生育率卻只在一開始短暫上升，之後一路下滑，至今仍是歐盟生育率最低的國家之一。

王婉諭強調，發現金，救不了少子化，顯然已經是國際共識。實際上，真正扭轉少子化的國家，沒有一個是靠發錢做到的。韓國曾經是全球生育率最低的國家，比台灣還慘。但是，近年他們展開一連串激烈的改革，每年投入近4000億台幣興建公共住宅，其中700多億專門用在婚育住宅；同時調整育嬰假制度，讓雙親都「請得起、也敢請」。結果，他們的出生率在最近15個月逆勢成長，已經追過台灣，差距還在拉大

王婉諭表示，政府願意投入大筆預算面對少子化當然是好事。但關鍵是：錢要花在對的地方。根據賴總統的說法，這項政策每年要花2000億的政府預算。以台灣近期的經濟榮景、稅收成長來說，政府一定出得了這筆錢。問題是，這2000億，還可以做非常多事情。

王婉諭舉例，2000億，可以蓋超過4萬戶社會住宅，降低年輕人的居住壓力。2000億，可以支應20萬個父母的薪資成本，讓他們請一整年的育嬰假。2000億，可以補足健保每年1000億的財務缺口，還多出1000億投入罕病。2000億，可以幫社工、消防、警察、老師、公務員以及所有維護社會基礎運作的人，一年加薪超過40萬，補足我們的社會安全網。同樣花2000億，我們可以選擇完全不排富的普發現金，也可以選擇撐起整個公共服務體系，讓這個社會更安全、更宜居、更友善生育。

「大家試想一下：哪一個比較有可能提升生育率？」王婉諭直言，少子化，從來不是單一原因造成的問題，而是一整個社會結構的結果。只有當環境改變了，人們的選擇才會改變。

王婉諭強調，台灣正處在史上最好的經濟榮景，有著最多的經濟紅利，這就是改革最好的時機。她也呼籲賴總統，與其為了討好選民、把錢發掉，不如把這些資源投資在社會、投資給未來，這才是少子化最好的解方。

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