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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪美僑宴有中國僑胞參加「不尋常」？ 尹乃菁：沒啥好拒人千里之外

    2026/05/21 06:11 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文預計6月1日訪美，日前傳出僑宴不只歡迎中華民國僑胞，也歡迎「中國僑胞」參加；僑委會主委徐佳青昨被問及此事表示，這非常不尋常。對此，國民黨主委尹乃菁回應，這種個別的情況國民黨是歡迎的，也沒什麼好拒人於千里之外；尹還說，徐佳青說只要不涉及國家利益出賣均予以尊重，「有沒有一點太危言聳聽跟小題大作了？」

    尹乃菁表示，鄭麗文到美國去訪問，有非常多熱情的僑胞、僑社、僑團要宴請鄭，要跟鄭會晤，當然都會是以台灣在美國當地的僑團、僑社為主；如果有個別來自中國大陸的僑民，因跟台灣在美國的僑團、僑社的朋友認識，希望能夠來參與由台灣的僑團、僑社所舉辦的僑宴，「我想那種個別的情況是歡迎的嘛，而且這也沒有什麼好拒人千里之外的」。

    尹乃菁表示，對於徐佳青說這個情況非常不尋常，她就不太清楚徐在說的不尋常是什麼意思？而且徐還說，台灣是民主國家，尊重各政黨活動，只要不涉及國家利益出賣均予以尊重，「徐佳青委員長有沒有一點太危言聳聽跟小題大作了？」

    尹乃菁表示，就算有個別來自大陸地區的的朋友來參加在美國由台灣的僑社、僑團所舉辦的僑宴來歡迎鄭麗文，怎麼會涉及出賣國家利益？徐佳青想到哪兒去了？民進黨自己被自己的認知作戰的想像嚇得處處都覺得匪諜在他身邊。

    尹乃菁笑說，國民黨不像民進黨這麼的危言聳聽、自己嚇自己，「徐佳青委員長不用自己嚇自己，不會有這樣的事」。

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