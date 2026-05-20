蔣萬安回應產生器暴紅 殷瑋反擊拆解沈伯洋言論SOP

台北市研考會主委殷瑋在上廣播節目時，拆解並模擬民進黨籍台北市長沈伯洋的語言SOP。（CNEWS匯流新聞網中午來開匯提供）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋回答問題侃侃而談，豐富的內容在網路引起關注；同時也有人關注到台北市長蔣萬安對問題的回答有如「罐頭式回覆」，開發「蔣萬安回應產生器」，藉以諷刺蔣的回應方式。台北市研考會主委殷瑋今（20）拆解並模擬沈伯洋的語言SOP，強調運用思考模式來處理事情都是正常的SOP，「但能作出所說的事情才是關鍵」。

殷瑋接受媒體人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪時，對近日網路盛行的「蔣萬安回應產生器」回應說，人思考是有結構的，所有人的語言都有SOP，他以香港影星周星馳主演的電影《食神》中的台詞「比賽不就是你做什麼，他就做什麼」，因此表示應該要有民進黨台北市長參選人沈伯洋的回應產生器。

請繼續往下閱讀...

殷瑋拆解沈伯洋講話的SOP說，先上綱原則，拆解成元素，最後講程序。他模擬沈的SOP闡述雙城論壇表示，一要有活動、二要有名額、三要有追蹤，才可以了解情況；時間序也要對齊，包括民眾有時間去消費，有消費就會有文化及經濟活動，有了文化及經濟活動，就可以與國際接軌、形成一個生態系。

殷瑋再以市府廣場改建規劃為例：市府廣場改建規劃，首先要有市府、二要有廣場、三要聽聽人民聲音要不要改建；時間對齊部分，改建後，親子可以來玩，有了市民參與的文化，加上也有101在附近，同時產生消費，就可接軌國際，這就是無限城的概念。

殷瑋強調，人思考是有結構的，運用思考模式來處理事情都是正常的SOP，「但能作出所說的事情才是關鍵」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法