指沈伯洋只看到民怨資料庫 游淑慧：把數萬名公務員努力踩在腳下

台北市議員游淑慧。（資料照）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今天（20日）以「市民之槌」資料庫也有議員質詢內容，回應議員游淑慧質疑的「假掰之鎚」。對此，游淑慧說，為何只看到民怨資料庫，卻未見公務員日以繼夜的努力，參選起手式就把市政講得一無是處，把數萬名公務員多年來的努力，一起踩在腳下。

游淑慧說，在市府8年看過逾10萬份公文、議員任內服務團隊接了數以萬計陳情案，這些不是把資料丟進AI就會變成的經驗，而是勤跑地方、傾聽民意、追公文、盯預算並和局處討論累積出來的市政理解與作為，需要日積月累的投入和熱情，但沈伯洋非民進黨儲備第一人選，本來也沒有要選市長，能為市政準備什麼？

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游淑慧指出，把研考會開放資料、「1999」陳情案件、議員質詢內容，透過AI整合成「市政參考書」，就說自己懂台北、能領導台北？AI可以整理資料、生成摘要、看見問題，但是不能代替治理經驗、生成責任感、替你承擔城市，「充其量，他現在才正準備開始學。」

她反問，如果看到「1999」數百萬件陳情，為何看不到背後龐大的基層公務員團隊，日以繼夜處理數百萬件市民需求，只看到民怨資料庫，怎麼沒看到民怨被解決的過程，以及基層公務員解決問題的付出，參選起手式就把市政講得一無是處，貶低的不只是蔣萬安一個人，也把數萬名公務員多年來的努力一起踩在腳下。

她建議，沈伯洋可以學，沒問題；但請不要一邊拿市府資料補習、一邊貶低市府團隊，也不要一邊看議員質詢做功課、一邊假裝自己超級懂台北。

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