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    首頁 > 政治

    川普不賣第二批軍購？顧立雄審慎樂觀 對外商購、國內委製列備案

    2026/05/20 19:29 記者林哲遠／台北報導
    卓榮泰（左）與顧立雄（右）在立院答覆立委質詢。（記者叢昌瑾攝）

    卓榮泰（左）與顧立雄（右）在立院答覆立委質詢。（記者叢昌瑾攝）

    川習會後，美國總統川普在受訪時吐露，對台軍售是與中國國家主席習近平談判的籌碼。藍委今日質詢時關切美方第二批140億美元對台軍售案是否生變？行政院長卓榮泰答詢時表明，會極力爭取已跟美方談好的下一波發價書內容；國防部長顧立雄則強調，保持審慎樂觀。

    國民黨立委黃建賓質詢時提及，川普總統在川習會後公開表示，對百億台美軍售可能會簽，也可能不會簽，甚至直接台灣軍售是一張很好的談判籌碼，依據媒體的相關報導，美國的對台軍售很有可能沒有第二期出售，針對這樣的情況，我國的因應方式為何？

    卓榮泰指出，川普返美前、後，多位美國重要參眾議員、國會領袖已表達應儘速核准約140億美元的對台軍售，顯見美國對台政策並沒有改變，對中國並沒有提出任何的保證與承諾，且美國還是希望台海要維持安定跟穩定，不希望有任何的武力強迫來改變這個現狀。

    卓榮泰續指，在此前提之下，如何讓台灣有更足夠的自我防衛能力，應該符合雙方的利益，也符合國際上保持台海和平穩定的利益。台灣極力爭取已跟美方談好的下一波發價書內容，甚至更多的未來雙方在軍事上面的合作。

    黃建賓追問，假設美方不願意對台繼續軍售，後續經費該如何使用，是否改為「商購」、「委製」或向其他國家購買？

    國防部長顧立雄表示，國防部一定會考量各種情況，也一再提出「國防自主」重要性，在委製方面中科院扮演重要角色，可與其他國家進行共同研發或技術移轉等合作；商購部分，美方也一直鼓勵以商購快速取得所需武器，因此國防部也不排除與美方或其他國家進行商購，不過國防部還是審慎樂觀會獲得第二批的軍購。

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