盧秀燕指商購委製列年度預算是防弊 綠反譏藍執政縣市光電弊案多

盧秀燕要民進黨議員表態，支持無人機預算要分給台中市。（記者蘇金鳳攝）

台中市議會今天進行市政總質詢，針對軍購預算及無人機，市長盧秀燕與民進黨議員周永鴻及江肇國展開激烈交鋒，民進黨質疑軍購遭刪除委製及商購，影響無人機發展，盧秀燕指美國部分7800億已通過，其他可放到公務預算，就是要避免有人利用國家政策污錢；江肇國痛批就是國民黨執政縣市發生光電弊案，被抓走一大堆人。

此外，周永鴻也批盧秀燕一再質疑去年的無人機預算集中在嘉義，但實情就是，在嘉義的無人機業者都是來自台中來，為何「亞洲無人機AI創新應用研發中心」會設在嘉義？因為嘉義可以試飛，痛批盧秀燕根本不瞭解狀況。

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民進黨議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、張家銨、李天生今天針對多項政治議題與盧秀燕展開激烈交鋒。

江肇國質疑盧秀燕要總統賴清德不要主張台灣獨立，事實上，根據民進黨的台灣決議文，台灣是主權獨立的國家，台灣未來由2300萬人決定，那一部份不清楚？

盧秀燕表示，川普是國際重要領袖，對台獨極為疑慮，她看到是川普及國際上對台灣的安全極為疑慮，建議總統賴清德對國家的安全做更多保障，讓國泰民安。

此外，江肇國及周永鴻質疑，藍白合作刪了軍購條例的委製及商購的預算， 影響無人機產業發展。

盧秀燕則表示，美國部份的軍售已全部通過，委製及商購就直接編入公務預算，就是擔心有人趁國家政策及產業發展污錢，缺蛋就發生蛋的弊案，缺光電就發生光電弊案；對此，江肇國則表示，認同！但就是國民黨執政縣市發生光電弊案，被抓走一大堆，盧秀燕則反指，是綠營執政的台南及高雄。

盧秀燕更要民進黨市議員表態，要求行政院去年通過的400多億的無人機預算分給台中，要求亞創中心設台中。

周永鴻反批盧秀燕完全不瞭解，亞創中心設在嘉義是可以試飛無人機的，而且嘉義的無人機產業的業者是台中的業者。

民進黨多位市議員針對軍購、無人機與盧秀燕激烈交鋒。（記者蘇金鳳攝）

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