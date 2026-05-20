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    首頁 > 政治

    蔣萬安文件國籍欄寫「TAIWAN」引熱議 殷瑋：填台灣怎麼了？

    2026/05/20 19:21 記者何玉華／台北報導
    台北市研考會主委殷瑋說，台北市長蔣萬安國籍寫台灣，「怎麼了嗎？」（CNEWS匯流新聞網中午來開匯提供）

    台北市研考會主委殷瑋說，台北市長蔣萬安國籍寫台灣，「怎麼了嗎？」（CNEWS匯流新聞網中午來開匯提供）

    1份台北市長蔣萬安美國永久居留權的放棄書在網路社群平台Threads上流傳，國籍欄寫著「TAIWAN」，民眾質疑為什麼不是寫Republic of China（R.O.C）或他最愛用的Chinese Taipei；台北市研考會主委殷瑋反問「填寫台灣，怎麼了嗎？」蔣萬安公開講過很多次，「我是台灣人，也是中華民國國民」，若要以此文件來跟台獨魚目混珠，是不會有什麼正面效果。

    殷瑋今（20日）中午接受媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，黃光芹出示1份近日在Threads上流傳，蔣萬安放棄美國永久居留權的文件，國籍欄寫著「TAIWAN」，民眾質疑為什麼不是寫Republic of China（R.O.C）；據了解，此文件為真。

    殷瑋說，「填寫台灣，怎麼了嗎？」蔣萬安公開說過很多次，「我是台灣人，也是中華民國國民」，寫R.O.C也成立，寫TAIWAN哪裡不成立？「台灣」是中華民國國民的共識，隨著時代的推進，幾乎所有在這塊土地上的中華民國國民，都覺得自己是台灣人，比例已經越來越高；同時，認同中華民國的比例也高。

    殷瑋說，現在問題是當今的總統跟立法委員一條線告訴大家的話是「我是台獨工作者」，內政部長公開說「做台灣國的主人」，有立委在立院說「台灣國立委」。

    殷瑋強調，覺得自己是不是台灣人這件事，跟民進黨有沒有台獨黨綱、在法理上要追求進一步的台獨是兩回事；若要拿覺得自己是台灣人這件事跟台獨魚目混珠，是不會得到什麼正面效果。多數人的立場很清楚「我是台灣人，我是中華民國國民」，蔣萬安在這立場上站得非常穩。

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