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    首頁 > 政治

    詹江村揭「這理由」國民黨不反共 他轟：當台灣人白癡？

    2026/05/19 19:32 即時新聞／綜合報導
    國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

    國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

    國民黨桃園市議員詹江村在社群宣稱，過去國民黨反共是為了「解救大陸苦難同胞」，不是為了反共而反共，現在中國人的生活都已經很不錯，自然沒有反共的理由。對此，柯文哲昔日貼身攝影官「金牌霖」潘俊霖怒斥：「當台灣人白癡嗎？」

    詹江村今天（19日）在臉書發文，提到有人質疑他乃至國民黨過去反共，現在為什麼不反共？「因為當年反共，是為了解救大陸苦難同胞，而不是為了反共而反共，問題是，現在中國大陸的同胞，生活已經很不錯，已經不苦難了啊！而且現在就算讓中華民國來管理，大陸人民也不會過得比現在好啊！」

    對此，潘俊霖PO文砲轟：「當台灣人白癡嗎？當年反共是因為蔣介石帶領的國民黨被中國共產黨打到躲來台灣，國民黨想奪回中國大陸政權，才要求台灣人跟他們一起反共。國民黨來台灣後怕失去最後的基地，先是用228做藉口把台灣各地的高知識分子、意見領袖、社會菁英、地方仕紳逮捕入獄，再來頒布戒嚴令實施高壓統治，白色恐怖讓台灣人噤聲了幾十年。像詹這種深藍的民代，開始用這種爛理由解釋當年的口號，我無法接受！」

    網友則紛紛表示，「聽屁股胎記在那邊自我催眠，就算不反共也不用舔共啊」、「他有問過中國人民過的好過嗎？若好過為何還有那麼多偷渡離開中國的」、「既然這樣他們可以趕快回去了」、「中共不打國民黨了？那國民黨還不快滾回去」、「他忘了『解救大陸苦難同胞』前一句是『消滅萬惡共匪』嗎？」、「看看國民黨人有多無恥！」

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