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    首頁 > 政治

    藍凍結潛艦預算傷高雄！邱議瑩嗆柯志恩：站高雄還是站黨意？

    2026/05/19 19:08 記者王榮祥／高雄報導
    立委邱議瑩（右）痛批國民黨做法嚴重衝擊高雄勞工生計與造船發展。（記者王榮祥翻攝）

    立委邱議瑩（右）痛批國民黨做法嚴重衝擊高雄勞工生計與造船發展。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨立委馬文君提案凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」119.5億元預算，立委邱議瑩今痛批國民黨做法嚴重衝擊高雄勞工生計與造船發展，質問柯志恩站高雄還是站黨意?

    邱議瑩指出，潛艦國造不只是國防政策，更攸關高雄整體造船產業鏈與無數勞工家庭生計，從台船工程師、技術人員、船廠員工，到協力廠商與供應鏈，都仰賴計畫穩定推進。

    尤其台船就在高雄，員工約九成都是高雄人，背後更牽動成千上萬個家庭與地方經濟，如今國民黨立委提案全數凍結119.5億元預算，勢必引發基層勞工與產業界高度不安。

    邱議瑩認為，去年底台船52週年時，她在場就曾呼籲，台船是高雄重要產業根基，也是台灣國防工業的重要力量，支持台船、支持國防工業，不能只是嘴巴講講，所有立法委員都應該拿出實際行動。

    當時代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩也出席台船場慶，面對幾千名台船員工表示支持台船、照顧台船；如今同黨立委卻提案全數凍結潛艦國造後續艦預算，柯志恩不能假裝沒看到。

    邱議瑩強調，台船工會今已發出嚴正譴責，甚至不排除串聯相關產業及勞工團體走上街頭，顯示基層對此案已感受到真實威脅；潛艦國造預算是高雄長年累積的造船技術、產線節奏、人才留用與供應鏈穩定，更是許多高雄家庭的工作、薪水與生計。

    邱議瑩嗆柯志恩，既然代表國民黨參選高雄市長，就不能只在台船場慶說好聽話，現在面對國民黨傷害台船、傷害高雄產業、傷害高雄勞工的提案，卻一句話都不敢說，應公開表態是要站在高雄、站在台船員工這邊，還是繼續站在國民黨黨意那邊？

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