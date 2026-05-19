美對台政策不變 顧立雄：軍售維持台海和平合乎美國利益

國防部長顧立雄今（19）日表示，包括川普總統在內等美方高層，皆已表態美國對台政策不變，而透過軍售管道維持台海地區和平穩定，不僅是「台灣關係法」所建構，更蘊含著台海和平穩定合乎美國的核心利益。（資料照）

川習會落幕後，有外媒報導稱美國總統川普將暫緩、擱置對台軍售，引發各界高度關注。國防部長顧立雄今（19）日表示，包括川普總統在內等美方高層，皆已表態美國對台政策不變，而透過軍售管道維持台海地區和平穩定，不僅是「台灣關係法」所建構，更蘊含著台海和平穩定合乎美國的核心利益。他強調，我國是現狀維持者而非挑釁者，對此將持續與美方溝通，並保持冷靜樂觀的態度。

顧立雄今天陪同行政院長卓榮泰赴立院報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」，並備質詢。他會前受訪說，包括川普總統在內還有美方，最近都已在表示對美國對台的政策不變。而美國對台政策不變具有兩個意涵，第一是長期以來，美國透過軍售的管道來維持台海地區的和平穩定，這是台灣關係法所建構的；長期以來美台也從事軍事安全和軍售的合作，同時它也蘊含著台海的和平穩定是美國的核心利益。

請繼續往下閱讀...

顧立雄進一步指出，台海和平穩定其中一個很重要的反制力量，也就是運用軍售的管道，而我方是台海和平穩定現狀的維持者，而不是挑釁者。他說，破壞台海和平區域穩定現狀的就是中國，事實上中國今天早上今天也證實剛結束（中方片面宣稱的）「聯合戰備警巡」，所以可以看得出來，一再地去挑釁、然後引起事端，來破壞台海和平穩定現狀的是中國，不是我國。

顧立雄強調，在此情況之下，政府認為維持軍售管道是合乎美國的利益，在美方一再表示對台政策不變的情況之下，我方也跟美方持續的進行溝通，現在還是保持冷靜樂觀的態度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法