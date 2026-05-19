藍綠都開轟！無菸城市決策挨批荒謬、無腦 北市府：滾動檢討

台北市議會民政委員會今天針對多項議題進行專案報告。（記者何玉華攝）

台北市政府推動「無菸城市」，研考會表示民意調查滿意度達9成以上，但朝野議員多質疑政策形成過程草率，對基層造成額外負擔，民政局長陳永德今（19）在議會坦言基層負擔不小，下個月又要開始選務工作，他必須反映基層心聲；民進黨籍議員簡舒培痛批要區公所、戶所同仁稽查抽菸室「荒謬至極」，國民黨籍議員秦慧珠更直言是政策決策的錯誤示範，「真是一個無腦政策」。研考會主委殷瑋表示，將依西門及心中山運作的狀況來評估，進行整體滾動檢討。

議會民政委員會今（19）上午進行無菸城市、國際各城市交流、雙城論壇成效等多項議題專案報告；民進黨籍議員陳賢蔚率先針對人力流失與職場環境提出，光靠加薪及育兒津貼不一定留得住人才，也要給單身同仁適才適所的友善職場環境；尤其是要求民政局同仁支援「無菸城市」西門町的稽查，不僅稽查時間最晚到晚上11點，從各行政區過去的舟車勞頓外，假日還要支援。本身業務已經繁重，接下來還有重陽禮金等業務。建議市府讓專職的人力來做稽查。

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民政局長陳永德回應時先說，支援稽查不是到11點，是到12點，主要是要關閉指定負壓式吸菸室；但區公所現在要捕鼠、防鼠、全市大清消，下個月還要開始選務工作，基層的心聲必須反映出來。

簡舒培詢問，在全面禁菸區吸菸要怎麼開罰？讓區公所、戶所的同仁去稽查「荒謬至極」，批評市府沒有做好準備就草率上路，是「打腫臉充胖子」，追問政策形成前，是誰告訴大家稽查人力都沒有問題？結果現在執行面臨問題。

殷瑋表示，跨局處會議結論定案前，各單位都可以提出意見、充分討論，這也是政策形成過程中已走過且必要的一環。上路之後若有需求整體滾動檢討，增加委外人力以及增加委任稽查，都在評估選項中。

秦慧珠表示，市府要到年底才能把「無菸城市」的規劃全部做出來，讓她覺得非常不可思議；強調她非常支持「無菸城市」，但禁菸要有步驟，詢問衛生局能否掌握北市的吸菸人口？那一區吸菸人口最多、最少？輕、重度吸菸者一天吸幾根菸？一年會抽掉多少根菸？產生多少菸蒂？認為這些數字都應該在規劃政策時就掌握，結果都沒有掌握就規劃，根本是一個標準的政策決策錯誤的示範，「真是一個無腦政策」。

殷瑋強調，現在是無菸城市政策的第一階段，本來就要依照西門及心中山的運作狀況來評估，才會是比較精準的判斷，這也是政策規劃預計今年底前完成的原因。

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