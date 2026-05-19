馬文君提凍結潛艦預算 台船工會：不排除上街抗議

「海鯤軍艦」浮航海試，奮進魔鬼魚號無人船伴航。（台船提供）

國防預算立院朝野攻防再起，國民黨立委馬文君提案100%凍結海軍司令部所編列的第3階段後續艦籌建預算119.5億元，台船工會今（19）日發表嚴厲譴責，理事長張益得指出，此舉無疑為台船承造後續艦的進度投下了極大的變數，不排除串連相關產業及勞工團體，走上街頭喚起有國防意識的全民抵制阻礙國防發展的政黨及民代。

立法院外交及國防委員會近期將審議今年度中央政府總預算國防部部分，馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」預算，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算，引起高度關注。

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台船工會指出，「海鯤號」後續艦（第2至8艘）第三階段籌建經費共約119.5億元，在立法院外交及國防委員會審查預算時出現嚴重分歧。馬文君等人提案將該筆預算100%全數凍結，交船後再審，而其他立委亦有提出凍結半數或部分業務費的提案。工會表示，為了全民國防安全及產業發展，絕不容許民代摧毁了研發打拚近20幾年來的成果毁於一旦，工會呼籲各界以國家安全為重維持穩定的造艦節奏與預算支持，才能讓台灣更有能力守護家園。

工會指出，台船於2015年底進行「潛艦國造第一階段合約設計」公開招標選商，從構型設計到首艦建成約需10年，期間經歷了從無到有的艱辛歷程。面對國際封鎖與技術空白，台船團隊歷經零組件輸出許可延宕、跨國技術協調與嚴峻的潛航測試，並透過原型艦的淬鍊，台船已經培育並留住關鍵的造艦人才，建立起台灣本土的潛艦建造產線，不但為未來海軍規劃的後續艦量產計畫做好準備，也提升了台灣在非對稱作戰上的嚇阻力，更努力為印太區域的和平穩定做出了實質的貢獻。

為了捍衛潛艦國造（IDS）後續艦進行，台船工會表示，除了持續爭取跨黨派民意代表及立委的理性監督與實質支持，更不惜走上街頭，希望藉由集體發聲與陳情，促使跨黨派的民意代表及立委重視並支持，確保計畫順利執行。

海鯤號首次下潛畫面。（台船提供）

台船研發軍用級無人船奮進魔鬼魚。（台船提供）

海鯤號出海測試。（台船提供）

海鯤號成功完成操雷射擊測試。（台船提供）

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