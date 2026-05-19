疑美論不是重點 葉耀元：別忘了「敵人在本能寺」

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國總統川普、中國國家主席習近平的「川習會」日前登場，外界關注雙方是否談及對台政策、軍售議題；但川普在接受美媒《福斯新聞》專訪時，卻透露對台軍售與否「取決於中國」，引發討論。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，與其在那邊渲染疑川論疑美論，下面這一句話更能貼切的形容台灣的困境「敵人在本能寺。」

葉耀元在臉書PO文表示，川普這種說法，的確違背了六項保證裡面其中一條，也就是「美國對台軍售前不會跟中國商量」。六項保證原先是要確保美國在維繫台海安全的這項工作，不會因為其跟中國之間的關係有所變化，而採取不同的角度來執行。但目前你遇到的是一個以「談判」著稱的美國總統川普，而這種談判/交易型的特色就主宰了川普如何跟中國進行所謂的大國競爭。是此，美國對台軍售從一個「美台主導」的行動轉化成為「美中台三邊角力」的一場對峙。

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葉耀元指出，但不管美國對台軍購能怎麼跟中國談，或是能如何來跟中國討價還價，台海的和平、第一島鏈的安全、以及一個獨立於中國之外的台灣，都是美國要繼續對抗中國的核心國家利益，也是美國不能放棄的重中之重。過去美國對台軍售的態度，一直都是圍繞在「中國軍事實力成長了多少，我們對台軍售的力道就應該等比例成長」。如果美國對台軍售可以拿來降低中國對台的軍事威脅，某種程度這也是一個美國自身可以接受的交換模式。畢竟對台軍售的核心緣由，就是中國對台的軍事威脅啊。

葉耀元續指，還有一個核心的問題是，川普就算同意對台軍售，請問我們的在野多數立委會支持嗎？難道要美國開出一個大禮包，然後我們的藍白立委在直接給川普上一個巴掌，這樣會比較好看嗎？之前1.25兆的國防特別條例已經被砍成7800億，而且這還得在2026年度總預算審查完成後才能執行。換言之，這7800億的軍購到底會不會如期執行，仍然是一個未知數喔。講白了，人家就算願意賣你，但我們的在野黨只會繼續杯葛，如果是你想你會願意賣嗎？

葉耀元直言，他個人是認為，拿對台軍售去跟中國談判，的確讓中國有很多可以動手腳跟討價還價的可能性。但如果美國對台政策以及維繫國家利益的方向不變，我們也只能以不變應萬變，想辦法繼續來說服美國賣我們這些需要的武器（尤其是無人機合作計劃），與其在那邊渲染疑川論疑美論，下面這一句話更能貼切的形容台灣的困境「敵人在本能寺。」

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