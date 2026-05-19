燙手山芋？蕭旭岑：國民黨候選人絕不會不邀鄭麗文輔選

國民黨副主席蕭旭岑與主持人王淺秋。（千秋萬事節目提供）

國民黨主席鄭麗文的親中路線引發黨內憂心影響年底選舉，甚至有國民黨輔選人士直言，鄭麗文令不出黨中央。不過，國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」節目專訪表示，鄭麗文完全沒有令不出黨中央，黨內的這些小打小鬧都不重要；真正進入選戰後，絕不會有縣市長候選人不邀鄭麗文來輔選。

蕭旭岑直言，「我覺得鄭麗文主席完全沒有令不出黨中央」，相反的，她不但政令出黨中央，而且已經都下到基層去了。蕭指出，他聽到的基層，不只是國民黨的基層，都非常認同鄭麗文主席提出的論述，包含軍購案就是要發價書才給預算，像這樣的國民黨政策主張跟論述指導，都已經直接到了基層，沒有所謂政令不出黨中央。

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蕭旭岑說，黨內關切的人很多，包括前中廣董事長趙少康也是為了黨好，希望黨能夠更加的團結、更加的堅強去面對民進黨，他也很佩服趙對於民進黨的台獨路線很直接堅實的批判。其實國民黨對很多議題上大家看法是一致的，包含對賴清德走台獨路線，國民黨的立場都是大家團結一致。

對於媒體報導國民黨年底最少掉三席、內鬥對接下來的選戰不利，蕭旭岑表示，他都把它視為是善意的提醒和評論。他認為，真正進入選戰的時候，絕對不會有所謂的縣市長候選人不邀鄭主席或黨中央來輔選，不可能；因為政治人物是被基層的支持者推著走的，基層支持者沒有這樣想的時候，這件事情不可能會發生。

蕭旭岑說，他對國民黨未來的整合很有信心，被說要掉的這三席，他覺得都有相當大的機會，包含金門、澎湖也有機會重新拿回來。一切都還在未定之天，大家還是要繼續努力。

蕭旭岑認為，黨內這些紛擾都會過去，因為我們接下來就要面對台灣真實的狀況。川習會後，台獨路線被揚棄及賴清德的「新兩國論」被否定之後，賴是不是要走回真正的民生經濟問題，不要再搞意識形態？而國民黨跟民眾黨合作，要如何去為了民眾看緊荷包，又能夠讓民眾關心的政策能夠真正進一步的落實，我覺得這才是民眾關心的。

「國民黨所謂的小打小鬧、這些內鬥，老實講我覺得都不重要」，蕭說，他在地方聽到支持者跟他說不要再鬧了，不管是什麼風波、齟齬也好，都趕快平息。

談到鄭麗文訪美，蕭旭岑說，鄭麗文訪問大陸見了習近平，拆掉了戰爭引信，這接下來川普跟習近平見面，確立了揚棄台獨，到現在鄭麗文再去美國，跟美國各界溝通如何讓台灣更加和平穩定，這是一個「三部曲」，有助於對國民黨對台海安全穩定的重要性，得到了進一步的確認。

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